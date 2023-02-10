Müellif Ne Demek? En Meşhur Osmanlı Müellifleri Kimler, Ne İş Yapar?

Müellif ne demek konusunu araştırmak için öncelikle TDK kaynaklarını incelemenizi tavsiye ediyoruz. Yapacağınız küçük bir araştırma ile müellif nedir sorusuna cevap bulabilirsiniz. Zaman zaman kitap kapaklarında karşınıza çıkan bu kelimenin anlamını öğrenmek, bilgi haznenizi de genişletecektir. Müellif kelimesini incelemeniz dil bilimine olan ilginizi de genişletecektir. Osmanlıda müellif kelimesinin anlamı nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Müellif Ne Demek?

Müellif daha çok Osmanlıca yazılan kitapların kapak kısmında görebileceğiniz bir kelimedir. Söz konusu kelime en temel tanımı ile "yazar" demektir. Müellif kelimesi Arapça olmasına rağmen zaman içerisinde Türkçeye geçmiş bir sözcüktür. Özellikle Osmanlı döneminde bu kelimenin yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz.

Müellif, bir kişinin herhangi bir konu hakkında yazı yazmasını ifade eder. Eser ortaya koyan, araştırma yapan kişi müellif olarak adlandırılır. Müellif, yazdığı eser ile insanlığa faydalı olmaya çalışır. Eserlerinden istifade edilmesi müellifin daha fazla eser ortaya koyması için motive niteliğindedir.

Osmanlıda Müellif Kelimesinin Anlamı Nedir?

Müellif kelimesi Osmanlıca olmasına rağmen Türkçe dilinde de kullanılan bir sözcüktür. Müellif temel anlamda yazar sözcüğünün karşılığı olsa da mimarlık, mühendislik alanında da bu sözcük ile karşılaşılmıştır. Bu bilim alanlarındaki projeleri ortaya koyan kişilere de müellif adı verilmiştir. Müellif eseri ortaya koyar ve geliştirir. Ortaya koyduğu eserlerde kendisinden sonra gelenleri yetiştirmeyi de amaçlar. Müellifler bir nevi usta çırak usulüne katkı sağlayan eserler ortaya çıkarır.