Muğla’nın Neyi Meşhur? Muğla’nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Türkiye'nin en renkli illerinden Muğla'nın neyi meşhur? Ölüdenizi, ormanları, sahilleri ile turistler için adeta bir cennet olan Muğla'nın nesi meşhur? Eski medeniyetlerden kalma Antik kentleri ve tapınakları ile ünlü Muğla'nın yöresel ürünleri neler? Zeytinyağlıları, sebze yemekleri ve deniz mahsulleri ile nam salan Ege mutfağının temsilcilerinden Muğla'nın hangi yemeği meşhur? Muğla'dan dönüşte alınması gereken hediyelik eşyalar arasında neler bulunur?
Geçmişte Lidyalılara, Likyalılara ve Frigyalılara vatan olan Muğla, bu medeniyetlere ait Antik kentlerin gösterişli kalıntıları ve tapınakları ile bilinen bir şehirdir. Bu şehirde, Likya Kaya Mezarları, Kaunos Antik Kenti, Bodrum Anfi Tiyatrosu, Knidos Antik Kenti, Tlos Antik Kenti, Thera Antik Kent, Bodrum Kalesi, Halikarnas Mozolesi, Myndos Kapısı ve Pedasa Antik Kenti gibi birden fazla etkileyici tarihi mekan ile karşılaşmak mümkündür. Ölüdeniz, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Milas, Datça, Ortaca, Dalaman ise tüm Türkiye'den ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan ünlü tatil yerleridir.
Sebzelerin, etlerin, hamur işlerinin, deniz ürünlerinin ve tatlıların iç içe geçtiği çok zengin bir mutfağa sahip olan Muğla'da, besin değeri yüksek ve bir o kadar da lezzetli yöresel yemekler yapılır. Bayramlarda ve özel günlerde, çok daha özenle yapılan yemekleri ile dikkat çeker. Sağlık için faydalı olmalarının yanı sıra tatları ile baş döndüren yöresel yemekleri, ziyaretçiler için oldukça heyecan ve keyif vericidir. Aşağıda Muğla yöresine ait bazı yemekler verilmiştir.
Çökertme Kebabı
Deniz Börülcesi
Tarhana Çorbası
Kabak Çiçeği Dolması
Börülce Ekşilemesi
Zeytinyağlı Bamya
Keşkek
Muğla Tarhanasından Sufle
Ekşili Balık
Oğlak Yahni
Yeşil Zeytinli Tarator
Bodrum Mantısı
Döş Dolması
Milas Köftesi
Turp Salatası
Şambali Tatlısı
Lokma
Muğla, turistik bir il olduğu için hediyelik eşya konusunda oldukça farklı seçeneklere sahiptir. Ege ve Akdeniz'in geleneksel ürünlerinin ağırlıkta olduğu ürünleri, şehri yansıtan bir hatıra arayanlar için idealdir. Süs eşyaları, kıyafetler ve aksesuarların yanı sıra yenilebilir hediyelik isteyenler için pek çok seçenek mevcuttur. Aşağıda Muğla'dan getirilebilecek en bilinen hediyelik eşyalar sıralanmıştır.
Bodrum Mandalinası
Ev Yapımı Reçel, Marmelat, Bal ve çeşitli yöresel baharatlar
Datça Bademi
Marmaris'in Çam Balı
Bodrum Rüzgar Gülü Bibloları
Caretta Caretta Bibloları
Bodrum ve Muğla'yı Yansıtan Magnetler
Bakırcılar Çarşısı'nda İşlenen Bakır Ürünler
Aksesuarlar, Takılar, Kıyafetler, Kumaşlar
Şile Bezi Giysiler