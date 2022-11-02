Muğla’nın Neyi Meşhur? Muğla’nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Türkiye'nin en renkli illerinden Muğla'nın neyi meşhur? Ölüdenizi, ormanları, sahilleri ile turistler için adeta bir cennet olan Muğla'nın nesi meşhur? Eski medeniyetlerden kalma Antik kentleri ve tapınakları ile ünlü Muğla'nın yöresel ürünleri neler? Zeytinyağlıları, sebze yemekleri ve deniz mahsulleri ile nam salan Ege mutfağının temsilcilerinden Muğla'nın hangi yemeği meşhur? Muğla'dan dönüşte alınması gereken hediyelik eşyalar arasında neler bulunur?

MUĞLA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Geçmişte Lidyalılara, Likyalılara ve Frigyalılara vatan olan Muğla, bu medeniyetlere ait Antik kentlerin gösterişli kalıntıları ve tapınakları ile bilinen bir şehirdir. Bu şehirde, Likya Kaya Mezarları, Kaunos Antik Kenti, Bodrum Anfi Tiyatrosu, Knidos Antik Kenti, Tlos Antik Kenti, Thera Antik Kent, Bodrum Kalesi, Halikarnas Mozolesi, Myndos Kapısı ve Pedasa Antik Kenti gibi birden fazla etkileyici tarihi mekan ile karşılaşmak mümkündür. Ölüdeniz, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Milas, Datça, Ortaca, Dalaman ise tüm Türkiye'den ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan ünlü tatil yerleridir.

MUĞLA'NIN YÖRESEL YEMEKLERİ NELER?

Sebzelerin, etlerin, hamur işlerinin, deniz ürünlerinin ve tatlıların iç içe geçtiği çok zengin bir mutfağa sahip olan Muğla'da, besin değeri yüksek ve bir o kadar da lezzetli yöresel yemekler yapılır. Bayramlarda ve özel günlerde, çok daha özenle yapılan yemekleri ile dikkat çeker. Sağlık için faydalı olmalarının yanı sıra tatları ile baş döndüren yöresel yemekleri, ziyaretçiler için oldukça heyecan ve keyif vericidir. Aşağıda Muğla yöresine ait bazı yemekler verilmiştir.

Çökertme Kebabı

Deniz Börülcesi

Tarhana Çorbası

Kabak Çiçeği Dolması

Börülce Ekşilemesi

Zeytinyağlı Bamya

Keşkek

Muğla Tarhanasından Sufle

Ekşili Balık

Oğlak Yahni

Yeşil Zeytinli Tarator

Bodrum Mantısı

Döş Dolması

Milas Köftesi

Turp Salatası

Şambali Tatlısı

Lokma

MUĞLA'DAN ALINACAK HEDİYELİK EŞYALAR NELER?

Muğla, turistik bir il olduğu için hediyelik eşya konusunda oldukça farklı seçeneklere sahiptir. Ege ve Akdeniz'in geleneksel ürünlerinin ağırlıkta olduğu ürünleri, şehri yansıtan bir hatıra arayanlar için idealdir. Süs eşyaları, kıyafetler ve aksesuarların yanı sıra yenilebilir hediyelik isteyenler için pek çok seçenek mevcuttur. Aşağıda Muğla'dan getirilebilecek en bilinen hediyelik eşyalar sıralanmıştır.

Bodrum Mandalinası

Ev Yapımı Reçel, Marmelat, Bal ve çeşitli yöresel baharatlar

Datça Bademi

Marmaris'in Çam Balı

Bodrum Rüzgar Gülü Bibloları

Caretta Caretta Bibloları

Bodrum ve Muğla'yı Yansıtan Magnetler

Bakırcılar Çarşısı'nda İşlenen Bakır Ürünler

Aksesuarlar, Takılar, Kıyafetler, Kumaşlar

Şile Bezi Giysiler