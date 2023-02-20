Muhabbet Kuşları Ne Zaman Çiftleşir? Erkek, Dişi ve Yavru Muhabbet Kuşları Kaç Aylıkken Çiftleşir?

Muhabbet kuşları ne zaman çiftleşir sorusuna cevap bulunarak kuşun çiftleşme dönemi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Yavru muhabbet kuşu ne zaman eş tutar sorusu da merak edilenler arasındadır. Muhabbet kuşları çiftleşme belirtileri bilinerek kuşun çiftleşmeye hazır olduğu bilinir. Bu belirtiler genel anlamda tüm muhabbet kuşlarında aynıdır. Erkek muhabbet kuşları kaç aylıkken çiftleşir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Muhabbet Kuşları Ne Zaman Çiftleşir?

Muhabbet kuşlarının çiftleşmesi için kuşun yavruluk döneminden çıkarak erişkin bir kuş olmuş olması gerekir. Erişkinliğe ulaşma dönemi dişi ve erkek kuşlarda farklılık gösterebilir. Dişi muhabbet kuşları ortalama 6 aylıkken, erkekler ise ortalama 6 aylıkken erişkin olur. Erişkinliğe ulaşan kuşlar da çiftleşebilirler.

Muhabbet Kuşları Çiftleşme Belirtileri

Her canlının çiftleşme belirtisi birbirinden farklıdır. Muhabbet kuşlarının çiftleşme belirtileri aşağıdaki gibidir.

Başını sık sık geriye doğru uzatır.

Kuyruğunu zaman zaman havaya kaldırır.

Çiftleşme talebi dişiden gelir.

Muhabbet kuşlarında dişiler, çiftleşeceği erkeği seçer. Dişinin mesajına karşılık veren erkek muhabbet kuşu, dişinin üzerine çıkar ve çiftleşme gerçekleşir. Çiftleşmenin sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için ortam şartlarının istenen seviyede olması gerekir. Bu kapsamda ortam sıcaklığının 28 derece olması ideal sıcaklık aralığıdır.

Muhabbet kuşları en fazla 5-8 yaşına kadar yaşarlar. Erişkinlik döneminden yaşamının sonuna kadar bu kuşlar çiftleşebilirler. Yumurtlama gerçekleştikten sonra 18 günlük kuluçka süresinden sonra yeni yavrular dünyaya gelecektir.