Muhabbet Kuşu Cinsiyeti Nasıl Anlaşılır? Erkek, Dişi Muhabbet Kuşu Ayrımı Nasıl Yapılır?

Muhabbet kuşu cinsiyeti nasıl anlaşılır konusu, pek çok canlının cinsiyetini öğrenmek için vücutlarındaki çeşitli bölgelere veya biçimlere bakılması gibi konular ile doğrudan ilişkili olmaktadır. Bu olguya bağlı olarak erkek muhabbet kuşu nasıl anlaşılır sorusunu merak eden muhabbet kuşu sahipleri, sahiplenmiş oldukları bu tür kuşların cinsiyetlerini araştırarak bulabilmektedir. Dilerseniz, erkek dişi muhabbet kuşu ayrımı nasıl yapılır, birlikte inceleyerek öğrenelim...

Muhabbet Kuşlarının Cinsiyetleri Nasıl Anlaşılır?

Muhabbet kuşları; günümüzde insanlar ile birlikte aynı ev içerisinde en fazla yaşamakta olan hayvan türleri arasında yerini almaktadır. Bu sebeple muhabbet kuşlarının; kedi, köpek ve balık gibi ev içerisinde bakımı üstlenilen hayvanlar gibi, merak edilen çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Bunlar arasında muhabbet kuşlarının cinsiyetleri de yer almaktadır. Muhabbet kuşları ayrıca, cinsiyetlerine göre farklı özellikler barındırabilmektedir ve cinsiyetleri gerek davranış biçimleri ile gerekse burunlarının üst kısımlarında bulunan ''cere'' kısımlarının renkleri ile bulunabilmektedir. Davranış biçimi olarak muhabbet kuşlarının cinsiyetlerinin anlaşılması şu şekilde olmaktadır;

Dişi muhabbet kuşları: daha hareketsizdir, daha agresiflerdir ve daha kısa ötmektedirler.

Erkek muhabbet kuşları: yerlerinde duramayacak kadar dişi kuşlara göre daha hareketlidir, daha fazla öterler ve öterlerken başlarını sallarlar.

Erkek ve Dişi Cinsteki Muhabbet Kuşlarının Ayrımı Nasıl Yapılabilir?

Dişi ve erkek cinsindeki muhabbet kuşlarının cinsiyet ayrımları; davranış biçimleri ve hareketleriyle anlaşıldığı gibi; en net şekilde burunlarının üzerinde yer alan ''cere'' kısımlarının yapısı ve renkleri ile anlaşılabilmektedir. Buna göre;

Erkek muhabbet kuşlarında cere kısmı: koyu mavi, koyu pembe ve mor renklerindedir.

Dişi muhabbet kuşlarında cere kısmı: beyaz, açık pembe, kahverengi ve krem renklerindedir.