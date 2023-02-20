Muhabbet Kuşu Ne Zaman Yumurtlar? Muhabbet Kuşu Hangi Ayda ve Ne Kadar Yumurtlar?

Muhabbet kuşu ne zaman yumurtlar sorusunu araştırırken konu ile ilgili yazılmış çok sayıda araştırma yazısı karşınıza çıkacaktır. Muhabbet kuşu hangi ayda yumurtlar sorusuna da bu kaynakları incelediğinizde cevap bulabilirsiniz. Yılın belli dönemlerinde yumurtlayan muhabbet kuşları, kuluçka dönemi sonunda yeni yavrulara sahip olur. Muhabbet kuşları kaç ayda bir ve ne kadar yumurtlar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Muhabbet Kuşu Ne Zaman Yumurtlar?

Muhabbet kuşları yıl içinde ortalama 1-2 kez kuluçkaya yatar. Söz konusu canlıların kuluçka süresi 18-20 gündür. Dişi kuş yumurtaların üzerine yatar ve bu dönemde erkek kuş dişiyi besler. Kuluçkaya yatmış olan dişi kuş kesinlikle rahatsız edilmemeli, onu strese sokacak davranışlardan kaçınılmalıdır. Aksi durumda dişi kuş yumurtaların üzerinden kalkar ve yumurtalardan yavru alınamaz.

Muhabbet kuşları 6 aylık olduğunda erişkinliğe ulaşır. Doğal ortamına yetişmeyen muhabbet kuşlarının çiftleşmesi için ideal süre 10 aylık olduğu dönemdir. Dişi muhabbet kuşları erişkinliğe ulaştıktan sonra her ay 1 kez yumurtlar. Dişi kuş eş tuttu ise, yani eşini seçtiyse yumurtalar döllenmiş olacaktır. Eşini kabul etmediyse ya da henüz dişi muhabbet kuşuna eş almadıysanız yumurtalar boş olacaktır.

Muhabbet Kuşu Hangi Ayda Yumurtlar?

Muhabbet kuşları genellikle her ay yumurtlar. Eşi olmayan kuşlar 1 yumurta yapar ya da hiç yumurta yapmaz. Eş tutmuş muhabbet kuşları ise çiftleşmenin gerçekleştiği dönemden 12-15 gün sonra yumurtlar. Bu yumurta döllenmiş yumurtadır. Genellikle muhabbet kuşu bu dönemde 4-6 yumurta yapar.