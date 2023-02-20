Muhabbet Kuşu Neden Isırır? Erkek, Dişi ve Yavru Muhabbet Kuşlarının Isırması Nasıl Engellenir?

Muhabbet kuşları bakımı oldukça kolay olan sevimli evcil hayvanlar arasındadır. Bakımının ve masrafının da kolay olmasından ötürü oldukça popüler bir hayvandır. Muhabbet kuşu besleyen kişi sayısı da bu durumda oldukça fazladır. İlk defa muhabbet kuşu besleyen kişiler, onun bazı davranışlarına anlam veremeyebilir. Özellikle muhabbet kuşunun ısırmasının neden kayanklandığı ve bunun nasıl engeleneceği merak edilir. Muhabbet kuşu neden ısırır sorusu da bu durumda araştırılmıştır. Evinizde beslediğiniz kuşların ısırmasının pek çok nedeni vardır. Muhabbet kuşu ısırarak insanları kendinden uzaklaştırdığını anladığında, bu davranışını daha çok tekrarlar. Bu nedenle bunun önüne geçmek oldukça önemlidir. Erkek, dişi ve yavru muhabbet kuşlarının ısırması nasıl engellenir? Muhabbet kuşu neden ısırır? İşte detaylar...

Muhabbet Kuşu Neden Isırır?

Evde en çok beslenen evcil hayvanlar arasında muhabbet kuşları vardır. Muhabbet kuşu neden ısırır sorusu ise kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Muhabbet kuşları son derece hassastır ve özellikle yeni girdiği br ortamda korku ve strese girer. Bu nedenle kendisini savunmak için ısırır. Isırma alışkanlığı edinilen muhabbet kuşunun bu davranışını unutturmak biraz zaman alabilir. Bunun için öncelikle nedenlerine inmek gerekecektir. Muhabbet kuşlarının ısırmasının pek çok nedeni vardır. Bunlardan birisi yorgunluktur. Daha önce ısırma alışkanlığı olmayan ve bir anda ısıran kuşunuz gece uykusunu almamış olabilir. Bu da onları uykusuz ve agresif yapar. Bir diğer neden ise kuşunuzun tehdit altında olduğunu hissetmesidir. Kafes kuşların kendilerini güvende hissettikleri alanlardır. Kafesin içine elini uzatmak, kuşu tedirgin eder ve içgüdüsel olarak ısırma eylemine geçer. Kuşlar kıskançlık durumunda da ısırabilir. Sizinle yakın bağ kuran kuşunuz, size yakın başka bir kuşu kıskanıp onu ısırabilir. Kimi durumda oyun oynamak için de kuşlar ısırabilir. Oyun esnasında kuşun ısırması, agresif bir hareket değildir. Tüy değişim ve üreme dönemlerinde de muhabbet kuşlarının ısırması doğaldır.

Muhabbet Kuşlarının Isırması Nasıl Engellenir?

Muhabbet kuşu, bakımı son derece kolay olan ve çok sevilen evcil hayvanlardan birisidir. Muhabbet kuşlarında çok sık karşılaşılan ısırma eyleminin nedeni de kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Pek çok nedene dayanan bu ısırma eyleminin önüne nasıl geçileceği ile ilgili araştırma yapılmıştır. Muhabbet kuşlarının ısırması nasıl engellenir sorusunun da cevabı araştırılmıştır. Bunun için ilk etapta güven kazandırmanız gerekecektir. Ani hareketlerden kaçarak elinizi kafese doğru dikkatli bir şekilde yaklaştırarak güven kazandırın. Kuşun ısırması durumunda kafese koymak gibi bir ceza sistemi uygulayarak bu davranışı engelleyebilirsiniz. Kuşun davranışına dikkat edin. Kimi davranışlar onun tedirgin olduğunu gösterir ve bu durumda ısırmaya başlar. Kuşlara el eğitimi vermek de güven sağlayacaktır. Elinizi birbirine vurmak veya parmak şaklatmak ise kuşunuzu korkutabilir. Bu tür davranışlardan da uzak durmak gerekir. Kafesin kapısını açık bırakarak, istediği zamanda kafesten çıkmasına izin verin.