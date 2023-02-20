Muhabbet Kuşu Neden Kaşınır? Erkek, Dişi ve Yavru Muhabbet Kuşları Neden Sürekli Kaşınır?

Muhabbet kuşu neden kaşınır sorusuna yanıt verebilmek için kuşun detaylı bir incelemeden geçirilmesi gerekir. Sonrasında muhabbet kuşum çok kaşınıyor ne yapmalıyım sorusuna yanıt bulabilirsiniz. Birçok kuş severin mutlaka karşılaştığı bu durumun birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenle erkek, dişi ve yavru muhabbet kuşları neden sürekli kaşınır sorularının yanıtlarını yazımızın devamında sizler için paylaştık.

Muhabbet Kuşu Neden Kaşınır?

Muhabbet kuşları kafeslerde beslenen ve özel yemlerle doyurulan kuşlardır. Narin beden yapıları sayesinde hastalıklara açık olduklarını söylemek mümkündür. Bu kuşlarda en çok karşılaşılan hastalıklardan birisi de yoğun kaşıntıdır. Kaşıntı davranışları gösteren kuşların bu davranışlarını açıklayabilmek için birçok önemli nedenden bahsetmek mümkündür. Bazı nedenler önemsiz olsa da çok ciddi kuş hastalıklarının da kaşıntıya neden olduğundan bahsetmek mümkün olabilir.

Muhabbet kuşlarının kaşınma davranışı ile birlikte kendini gösteren tüy dökme de ciddi bir hastalıktır. Veteriner kontrolü ile bu sorunun giderilmesi ise oldukça mümkündür. Bu nedenle kuşlarda görülen bu sorun kısa süre içerisinde tedavi edilebilir. Ancak önemsenmediğinde kuşlarınızın ciddi rahatsızlıklarla karşı karşıya kalabileceği söylenebilir.

Muhabbet Kuşlarının Kaşınma Nedenleri

Muhabbet kuşlarında kaşınma nedenleri arasında bir hastalık olabileceği gibi doğal bir tüy dökme süreci de olabilir. Ancak kuşlar hakkında yeterli bilgi edinmediğinizde bu sorunun neden olduğunu bilmek mümkün olmayabilir. Bu da problemin giderek büyümesine neden olabilir. Muhabbet kuşlarının kaşınma nedenleri arasında şunlar yer alır:

Kuşların kaşınmalarının en önemli nedenlerinden birisi parazitlerdir. İç ve dış parazitler bu soruna neden olabilir.

Tüy dökme döneminde kaşınabilirler.

Normal temizleme amaçlı olarak yaşanılan kaşıntı alışkanlıkları

Tüylerini düzenlemek istemeleri kaşınmalarına neden olabilir.

Tüylerinin daha parlak olmasını istediklerinde de kaşınabilirler.

Mantar ve benzeri hastalıklar nedeniyle kaşınabilirler.

Bu faktörlerin tamamı kaşıntılara neden olan durumlardandır. Kaşınmalarının nedenleri ciddi olabileceği gibi basit bir nedenden kaynaklı da olabilir. Sürekli bir kaşınma görülmüyor ise bu durum çok fazla ciddiye alınmaz. Ancak yoğun olarak tüylerini dökecek şekilde yaşanan kaşıntılarda takviye gıdalara başvurmak gerekebilir.

Muhabbet Kuşu Kaşıntı Tedavisi

Kuşlarda yaşanan kaşıntıların giderilebilmesi için mutlaka veteriner denetiminde ilaç kullanmak gerekir. Normal yemleri yanında takviye gıdalar verilerek kuşların kaşıntı problemlerinin giderilmesi sağlanabilir. Yemlerini değiştirerek daha kaliteli bir şekilde beslenmelerini de sağlamak mümkün olur. Bitlenme durumu var ise kuşlar için özel olarak üretilen bit ilacı ya da spreyi kullanılabilir.