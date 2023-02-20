Muhabbet Kuşu Neden Tüy Döker? Erkek, Dişi ve Yavru Muhabbet Kuşu Tüy Dökme Nedenleri Nelerdir?

Muhabbet kuşu neden tüy döker sorusunu araştırırken muhabbet kuşları ile ilgili kaynakları inceleyebilirsiniz. Muhabbet kuşu ne zaman tüy döker bilgisini de bu kaynaklarda bulabilirsiniz. Muhabbet kuşunun tüyleri dönemsel olara dökülebilir. Muhabbet kuşu neden kendi tüylerini yolar? Tüy dökme ya da tüylerini yolda durumunda ne yapılır gibi merak edilen soruların cevapları için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Muhabbet Kuşu Neden Tüy Döker?

Muhabbet kuşları zaman zaman tüylerini dökebilir. Tüy dökme durumu doğal sebeplerden kaynaklı olabileceği gibi farklı nedenlerden dolayı da gelişebilir. Tüy dökme nedenlerine bağlı olarak kuşun tedavi edilmesi için bazı tedbirler alınması gerekebilir.

Muhabbet kuşu besleyenlerin merak ettiği konuların başında tüy dökme hususları gelir. Kuşun neden tüy döktüğü bilinerek bu durumda ne yapmanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Söz konusu tüy dökme nedenleri aşağıda sıralanmıştır.

Mevsim geçişleri

Kuluçka dönemleri

Yanlış beslenme

Stres

Muhabbet Kuşları Ne Zaman Tüy Döker?

Muhabbet kuşları yılda 2 dönem tüy dökerler. Bu durum muhabbet kuşları için son derece normaldir. Kötü beslenme, kuluçka dönemi ve stres gibi nedenler söz konusu olursa muhabbet kuşlarının ayrıca tüy döktüğünü de görürsünüz.

Muhabbet kuşlarının tüy dökmesinin en aza indirilmesi için uygun yem ile beslenmesi ve kuşla ilgilenilmesi gerekir. Yukarıdaki nedenler haricinde bir tüy dökme durumu tespit edilirse veteriner kontrolü ihtiyacı doğabilir.