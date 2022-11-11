Mum Lekesi Nasıl Çıkar? Halıdan, Koltuktan, Kıyafetten Erimiş Mum Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Mum lekesi nasıl çıkar ve iz kalmadan lekenin nasıl çıkarılacağı farklı tekniklere dayanır. Birden fazla tekniğin olmasındaki neden halıdan, koltuktan, kıyafetten erimiş mum lekesi nasıl çıkarılır sorunun cevaplarından kaynaklıdır. Elbette Erimiş mum lekesi nasıl çıkar için genel bir çözüm vardır. Fakat kumaşın yapısı, dokusu gibi faktörler leke çıkarımını kolaylaştırma ya da zorlaştırma özelliğine sahiptir. Bahsedilen unsurlar dışında yerden mum lekesi nasıl çıkarılır için de ayrı çözümler mevcuttur.

Mum Lekesi Nasıl Çıkar?

Bazı lekeleri geçirmek daha kolayken bazı lekeleri geçirmek ise zor olabiliyor. Tabii bu direkt olarak lekeden de kaynaklı değildir. Lekenin bulaştığı yerin özelliğinden de kaynaklıdır. Mum lekesinden bahsedilecek olursak erimiş mum lekesi katı bir görünüme sahiptir. Erimiş mum lekesi bulaştığı yere yapışır ve bu lekenin çıkarımı genellikle zor olmaktadır. Erimiş mum lekesinin nasıl çıkacağı hakkında yaygın olarak kullanılan dört beş yöntem vardır. Bu yöntemlerde kullanılan gereçler, evlerde rahatça temin edilebilecek şeylerdir.

Erimiş Mum Lekesini Çıkartma Yöntemleri Nelerdir?

Erimiş mum lekesini çıkartma yöntemlerinden ilki ütü ve havlu ikilisidir. Erimiş mum lekesi katı bir hal aldığından üstüne havluyu örtüp daha sonra ütülediğimizde doğrudan leke eriyecektir. Dolayısıyla mum lekesi giderilmiş olacaktır. Erimiş mum lekesini çıkartmada ikinci yöntem saç kurutma makinasıdır. Aslında bu yöntem ütü ve havlu ikilisinin sağlamış olduğu işlemi gerçekleştirmektedir. Mum lekesinin üzerine saç kurutma makinasıyla sıcak hava verdiğimiz takdirde leke katı olan halinden yumuşamaya başlayacaktır. Böylece lekeyi temizlemek daha kolay olacaktır.

Erimiş mum lekesini çıkartmada üçüncü yöntem buz yöntemidir. Mum lekesinin olduğu noktaya buzu koyduğumuz takdirde mum lekesi daha da kalıp haline gelecektir ve bulunduğu yere yapışma özelliğini kaybedecektir. Diğer bir yöntem ise buz yöntemine paralel olarak lekeyi kazımaktır. Kazıma işlemi bir bıçakla ya da başka sağlam bir materyalle de yapılabilir. Erimiş bir mum kelesi zaman geçtikçe katılaşacağından lekeyi temizlemede kazıma işlemi de olumlu sonuç verecektir. Mum lekesini gidermede diğer bir yöntem ise sudur. Su birçok lekenin çözülmesine yardımcı olur. Bu özelliği erimiş mum lekesinde de geçerlidir. Suyun içerisine leke çıkarıcı döküldüğü takdirde ve lekeli yer o su içinde bekletildiği takdirde leke çıkacaktır.

Halıdan, Koltuktan, Kıyafetten ve Yerden Erimiş Mum Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Erimiş mum lekesinin çıkarılması hakkında, yukarıda yaklaşık 5 yöntem verilmiştir. 5 yöntem de aslında her zemin için kullanılabilir fakat halıda, koltukta, kıyafette ya da yerde uygulanacak yöntemlerin etkisi her zemin için farklılık gösterecektir. Yani yukarıdaki yöntemlerden bir tanesi örneğin a zemini için etkiliyken b zemini için etkili olmayabilir. Bu nedenle halı, koltuk, kıyafet ve yer için ayrı ayrı yöntemlerden bahsedilmiştir.

İlk olarak halıyı ele alalım. Halıdaki erimiş mum lekesinin çıkması buz yöntemiyle daha kolay olmaktadır. Koltukta ya da herhangi bir mobilya da erimiş mum lekesinin çıkması içinde yine buz etkili olacaktır. Kıyafetlerde erimiş mum lekesi, kazıma işlemiyle daha kolay çıkacaktır. Yerdeki erimiş mum lekesinin çıkması için ise ilk buz yöntemi daha sonra kazıma işlemi yapılmalıdır.