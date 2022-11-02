Nevşehir’in Neyi Meşhur? Nevşehir’in Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

M. Ö. 5000 yıllık köklü tarihi ile hayranlık uyandıran, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri sayesinde turistler tarafından ziyaret edilen Nevşehir'in neyi meşhur? Hristiyanların ve Müslümanların geçmişten bugüne kadar kardeşçe yaşadığı ve bundan dolayı tam bir kültür mozaiği olan Nevşehir'in yöresel ürünleri içinden en bilinenleri hangileridir? Anadolu mutfağının ucu bucağı olmayan tarifleri ile dolu Nevşehir'in hangi yemeği meşhur? Nevşehir'den alınacak hediyelik eşyalar neler?

NEVŞEHİR'İN NEYİ MEŞHUR?

Anadolu Selçuklular ve Osmanlılar döneminde ismi "Muşkara" olan Nevşehir'in, dünya çapında meşhur turistik yerlerinin başında Kapadokya ve Peribacaları gelir. Kapadokya bütünüyle Nevşehir'i değil, aynı zamanda Kırşehir, Kayseri, Aksaray ve Niğde'yi de kapsayan geniş bir alandır. Dünyanın Yeni 25 Harikası Listesi'nde 5. sıranın sahibi olan Ürgüp'teki Peribacaları, çevredeki Erciyes, Güllüdağ ve Hasandağı Yanardağlarının patlamaları sonucu oluşmuştur. UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne girmeyi başaran Göreme Açık Hava Müzesi, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi, Üç Güzeller, Ihlara Vadisi ile Kaymaklı, Özkonak, Derinkuyu, Örentepe, Mucur gibi yeraltı şehirleri Nevşehir'i temsil eden en ünlü ve turistik bölgelerdir.

NEVŞEHİR'İN YÖRESEL YEMEKLERİ NELER?

Nevşehir'de, hem İç Anadolu'nun en lezzetli yemeklerini hem de yörenin kendine ait farklı tariflerini tatmak mümkündür. Çeşitli baharatlarla çeşnilendirilmiş çorbalar, etli yemekler, bakliyatlar, hamur işleri, tatlıları ve kahvaltılıkları ile turistler için bütünüyle bir ziyafettir. Aşağıda Nevşehir'e özgü yöresel yemekler verilmiştir.

Çömlek Fasulyesi

Düğü Çorbası

Kayısı Çorbası

Testi Kebabı

Nohutlu Yahni

Nevşehir Tavası

Sütlü Çorba

Soğanlama

Ağpakla

Yaprak Sarma

Dıvıl

Ayva Dolması

Köftür

Kuru Kaymak

Kayısı Dolması

Un Helvası

Dolaz

Köftür

Kayısı Yahnisi

Aside

Zerde

Ayva Dolması

NEVŞEHİR'DEN ALINACAK HEDİYELİK EŞYALAR NELER?

Nevşehir'in en güzel yerlerini keşfetmek yeterli değildir. Bu güzel şehirden eli boş dönmemek için mutlaka Nevşehir'in tarihi çarşılarına göz gezdirmek gerekir. Hem şehrin merkezi bölgelerinde hem de ara sokaklarında ilginç ve geleneksel birçok ürün bulunur. Onlardan bazıları şunlardır:

El dokuması halılar, kilimler

Çanaklar, çömlekler

El boyaması seramikler

İşlemeli kumaşlar

Geleneksel kıyafetler ve el işi ayakkabılar

Kayısı

Kabak çekirdeği

Pekmez

Oniks taşı tespihler ve Zultanit taşından takılar

Peribacalarının minyatürleri

Biblolar