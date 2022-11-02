Nevşehir’in Neyi Meşhur? Nevşehir’in Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

M. Ö. 5000 yıllık köklü tarihi ile hayranlık uyandıran, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri sayesinde turistler tarafından ziyaret edilen Nevşehir'in neyi meşhur? Hristiyanların ve Müslümanların geçmişten bugüne kadar kardeşçe yaşadığı ve bundan dolayı tam bir kültür mozaiği olan Nevşehir'in yöresel ürünleri içinden en bilinenleri hangileridir? Anadolu mutfağının ucu bucağı olmayan tarifleri ile dolu Nevşehir'in hangi yemeği meşhur? Nevşehir'den alınacak hediyelik eşyalar neler?
Anadolu Selçuklular ve Osmanlılar döneminde ismi "Muşkara" olan Nevşehir'in, dünya çapında meşhur turistik yerlerinin başında Kapadokya ve Peribacaları gelir. Kapadokya bütünüyle Nevşehir'i değil, aynı zamanda Kırşehir, Kayseri, Aksaray ve Niğde'yi de kapsayan geniş bir alandır. Dünyanın Yeni 25 Harikası Listesi'nde 5. sıranın sahibi olan Ürgüp'teki Peribacaları, çevredeki Erciyes, Güllüdağ ve Hasandağı Yanardağlarının patlamaları sonucu oluşmuştur. UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne girmeyi başaran Göreme Açık Hava Müzesi, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi, Üç Güzeller, Ihlara Vadisi ile Kaymaklı, Özkonak, Derinkuyu, Örentepe, Mucur gibi yeraltı şehirleri Nevşehir'i temsil eden en ünlü ve turistik bölgelerdir.
Nevşehir'de, hem İç Anadolu'nun en lezzetli yemeklerini hem de yörenin kendine ait farklı tariflerini tatmak mümkündür. Çeşitli baharatlarla çeşnilendirilmiş çorbalar, etli yemekler, bakliyatlar, hamur işleri, tatlıları ve kahvaltılıkları ile turistler için bütünüyle bir ziyafettir. Aşağıda Nevşehir'e özgü yöresel yemekler verilmiştir.
Çömlek Fasulyesi
Düğü Çorbası
Kayısı Çorbası
Testi Kebabı
Nohutlu Yahni
Nevşehir Tavası
Sütlü Çorba
Soğanlama
Ağpakla
Yaprak Sarma
Dıvıl
Ayva Dolması
Köftür
Kuru Kaymak
Kayısı Dolması
Un Helvası
Dolaz
Köftür
Kayısı Yahnisi
Aside
Zerde
Ayva Dolması
Nevşehir'in en güzel yerlerini keşfetmek yeterli değildir. Bu güzel şehirden eli boş dönmemek için mutlaka Nevşehir'in tarihi çarşılarına göz gezdirmek gerekir. Hem şehrin merkezi bölgelerinde hem de ara sokaklarında ilginç ve geleneksel birçok ürün bulunur. Onlardan bazıları şunlardır:
El dokuması halılar, kilimler
Çanaklar, çömlekler
El boyaması seramikler
İşlemeli kumaşlar
Geleneksel kıyafetler ve el işi ayakkabılar
Kayısı
Kabak çekirdeği
Pekmez
Oniks taşı tespihler ve Zultanit taşından takılar
Peribacalarının minyatürleri
Biblolar