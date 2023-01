No Frost Ne Demek? No Frost Buzdolabı Nedir ve Ne İşe Yarar, Normal Buzdolabından Farkı Var Mı?

No frost ne demek olduğuyla No Frost buz tutar mı aynı şeylerdir. Dolayısıyla belirtilen kavramın Türkçe karşılığı buz tutmazdır. Tabii özellikleri sadece bununla sınırlı değildir. Bu sınırı No Frost ne işe yarar ile daha genişletebiliriz. Çünkü işin içinde tasarruf etmek vardır. Hem elektrikte hem de gıdaların saklanma süresini arttırma potansiyeline sahiptir. Bu özelliklere sahip olmak için no-frost buzdolabı nasıl kullanılır hakkında işe koyulmak gerekir. Bir noktada akıl karışabilir. O da No frost mu derin dondurucu mu daha iyi şeklinde belirtilebilir.

No Frost Ne Demek?

No frost kavramından bahsederken onun bir teknoloji olduğundan da bahsetmek gerekir. No frost teknolojisiyle günümüzde çok karşılaşırız. Sadece buz dolabında değil diğer beyaz eşyalarda da karşımıza çıkan bir kavramdır. Fakat beyaz eşya içerisinde buzdolabında bu kavramla karşılaşmak genellikle daha olasıdır. No frost kavramı İngilizce dilinden Türkçe diline geçen bir kavramdır. Kelime anlamına bakıldığında ise buz tutmaz şeklinde bir çeviriyle karşılaşılır. Yine teknolojin verdiği imkân ile otomatik olarak beyaz eşyanın buz tutmasını önlemek gibi bir tanımda yapılabilir.

No Frost Buzdolabı Nedir ve Ne İşe Yarar, Normal Buzdolabından Farkı Var Mı?

No frost teknolojisindeki bir buzdolabında birçok özellik vardır. İlk olarak enerji tasarrufu yaparak elektrik harcamasını aza indirgemede işe yaramaktadır. Bu sayede elektrik faturalarında gözle görülür bir azalma görülmektedir. Diğer bir işe yaradığı nokta ise içerisindeki gıdalar üzerindedir. No frost teknolojisinin sağlamış olduğu nem ve sıcaklık ayarıyla gıdaların daha uzun sürede tüketilmesine imkân sağlamaktadır. Gıdaların uzun sürede tüketilmesini sağlayan nokta buzdolabının içerisindeki soğuğun No frost teknolojisiyle eşit şekilde dağılmasıdır. Bu durumda yine ekonomik olarak bir tasarrufu simgelemektedir. Normal bir buzdolabında No frost teknolojisi olmadığından bahsedilen özellikler de bulunmayacaktır. Dolayısıyla aradaki fark bu şekilde belirtilebilir.

No-Frost Buzdolabı Nasıl Kullanılır?

No frost buzdolabını kullanırken sıcaklık ayarına dikkat etmek gerekir. Aynı şekilde yiyecekler de buzdolabı içerisine doğru yerleştirilmesi gerekir. Özellikle kış zamanı tasarruf elde etmek için No frost buzdolabının belirli bir çalıştırma derecesi vardır. Bu derece genel olarak + 4 ve- 18 şeklindedir. Buradaki + 4 derece normal soğutma alanı için kullanılmaktadır. – 18 derecesi ise derin dondurucu kısmı için ayarlanması gereken derecedir.