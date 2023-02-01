Noctilucent Bulutları Nedir? Gece Beyaz Parlayan Bulut Neden Olur ve Nasıl Oluşur?

Noctilucent bulutları nedir sorusu hem bilim çevresini hem de halkı oldukça merak içerisinde bırakan bir konudur. Yerin 50 ile 80 km üzerinde, dünya ve uzay arasında bir tabaka olan mezosferde farklı yapılarda bulutlar oluşur. Gece beyaz bulut neden olur konusu da bu bulutların ortaya çıkışını açıklamak için araştırılan bir konudur. Gece beyaz parlayan bulut neden olur ve nasıl oluşur sorularına yanıtları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Noctilucent Bulutları Nedir?

Noctilucent bulutları gece bulutu olarak da isimlendirilen genelde yaz döneminde ortaya çıkan bulutlardır. Aniden ortaya çıkan bu bulutlar parlaklıkları ile dikkati çekiyor. Gezegendeki birçok bulut türü dünyaya en yakın katmanlardan biri olan troposfer katmanında oluşmaktadır. Yaklaşık olarak 1.9 km ile 18 km arasındaki yüksekliklerde oluşan bulutlar genelde insanların çok fazla dikkatini çekmez. Ancak gece parlayan bulutlar insanların hem dikkatini çeker hem de bilimsel araştırmalara konu olur.

Bu bulutlar diğer bulutların aksine dünyanın mezosfer katmanında oluşmaktadır. Bu da bulutların 76 ile 85 km arasındaki bir yükseklikte oluştuğu söylenebilir. Bu da dünyanın en yüksek bulutları oldukları anlamına gelmektedir.

Gece Bulutları Nasıl Oluşur?

Gece parlayan bulutların oluşma şekli de diğer bulutlardan daha farklıdır. Bu bulutlar toz ve çok düşük sıcaklıklar ile su buharının bir araya gelmesi ile oluşur. Sıcaklık yeterince düşük olduğunda su buharı toz parçacıkları üzerinde donar ve buz kristallerini oluşturur. Güneş de onları aydınlattığında bu buz kristalleri güneş ışığını daha iyi yansıtır. Bu da geceleri gökyüzünde parlayan bulutları görme imkanı ortaya çıkarır.

Noctilucent Bulutları Nasıl Keşfedildi?

Geç keşfedilen bu bulutlar 1883 senesinde Endonezya'da Krakatoa Yanardağı'nın patlaması sonrasında keşfedilmiştir. Yanardağ patladıktan sonra atmosferde yaklaşık olarak 50 km kadar yükseklere ulaşan kül bulutlarının içerisinde toz taneleri bu bulutların oluşmasına neden olmuştur. Patlama gerçekleştikten tam olarak 3 sene sonra Robert Leslie, karanlık gökyüzüne baktığında mavi aydınlık şeritler fark etmiştir. İlk önceleri volkanik kül bulutları olduğu düşünülmüştür. Ancak daha sonra bulutlar yanardağın tüm külleri çöktükten sonra da takip edilmiştir.

Günümüzde bilim çevreleri tarafından halen araştırma konusu olarak gündeme gelmektedir. Bu bulutların hem atmosfer hem de güneş döngüsünde meydana gelen değişiklikler nedeniyle daha da yaygınlık gösterdiği kaydedilen bilgiler arasındadır. Bunun yanında son yıllarda daha da aşağılarda görülmeye başlandığı söylenebilir. Bu da atmosferdeki sera gazlarının yoğunluğunda artış meydana gelmesinden kaynaklanmaktadır.