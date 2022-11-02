Numara Taşıma Sorgulama- E Devlet Numara Taşıma Operatör Sorgulama Nasıl Yapılır?

Numara taşıma sorgulama, e-devlet üzerinden pratik şekilde yapılır. Söz konusu işlem taşınmış numara sorgulama kapsamında yapılır. Yapılan işlem sonunda numaranızın talep ettiğiniz operatöre taşınmış olup olmadığını anında öğrenebilirsiniz. Konu ile ilgili aksaklık gördüğünüzde ilgili operatör firmasının şubesine giderek aksaklığın sebebini öğrenebilirsiniz. Numara taşıma operatör sorgulama ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

E Devlet Numara Taşıma Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

E-devlet işlem portalı, birçok işlemi pratik şekilde yapabileceğiniz gelişmiş bir mekanizmadır. PTT şubelerinden aldığınız e-devlet şifresi ve TC kimlik numaranızı kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. E-devlet portalındaki arama satırına "numara taşıma sorgulama" yazın. Bu menüye ulaştığınızda sizden sorgulama yapılması istenen telefon numarası talep edilecektir. İlgili satıra telefon numarasını yazdığınızda sorgulama başlayacaktır. Sorgulama yaptıktan sonra "XXX numarası taşındı, hizmet aldığı işletmeci YYY şirketidir" şeklinde bilgilendirme metni karşınıza çıkacaktır. İşlemleriniz henüz tamamlanmadı ise de gerekli bilgilendirme yine bu ekranda görülecektir. Son derece kullanışlı olan bu ekrandan istediğiniz kadar sorgulama yapabilirsiniz.