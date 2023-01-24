Nuruosmaniye Camii Nerede? Yol Tarifi İle Nuruosmaniye Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi Durakta?

Nuruosmaniye Cami nerede sorusuna İstanbul ilindedir şeklinde cevap verilir. Son derece göz alıcı tarihi yapılardan biri olan Nuruosmaniye cami özellikleri ile dikkatleri üzerine çeker. Bununla birlikte merak edilen konular içerisinde Nuruosmaniye camiini kim yapmıştır sorusu da yer alır. Yol tarifi ile Nuruosmaniye Camii'ne nasıl gidilir, hangi durakta sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve sizler için yazımızın devamında paylaştık.

Nuruosmaniye Camii Nerede?

Tarihi eserler bakımından Türkiye'nin birçok şehri oldukça zengindir. Bu şehirler içerisinde özellikle İstanbul oldukça güzel tarihi yapılara ev sahipliği yapmaktadır. Bir dönem Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul özellikle camiler ve saraylar bakımından son derece zengindir. Nuruosmaniye Camii de Osmanlı döneminde yapılan önemli tarihi camiler arasındadır. İstanbul'da bulunan tarihi cami İstanbul'un Fatih ilçesindedir.

Çemberlitaş'ın kuzeyinde bulunan Nuruosmaniye cami önemli birçok eserden biridir. Konum olarak İstanbul'da oldukça hareketli bir lokasyonda bulunmaktadır. Çemberlitaş'a yaklaşık olarak 5 dakika mesafede bulunmaktadır. Kolay bir ulaşım olarak tramvay tercih edilebilir.

Kapalıçarşı durağında inen kişiler camiye kısa sürede ulaşabilirler. Aynı zamanda otobüsle gitmek isteyen kişiler Beyazıt- Fatih hatlarını tercih edebilirler. Yol üzerinde birçok toplu taşıma hattı bulunmaktadır. Kişiler Fatih tabelalarını takip ederek özel araçlarıyla da Nuruosmaniye camiye ulaşabilirler.

Nuruosmaniye Cami Kim Tarafından Yaptırıldı?

Nuru Osmaniye Cami yapımı Osmanlı Devleti döneminde başlamıştır. İnşaatının tam başlama yılı 1749 yılıdır. I. Mahmmud döneminde yapımına başlanan cami III. Osman döneminde tamamlanmıştır. Şehrin merkezinde bulunan camı birçok ticaret alanına yakın bir lokasyondadır. Caminin açılma tarihi ise 5 Aralık 1755 olarak bilinmektedir. Emini Ahmed Efendi başkanlığında Simon kalfanın emekleri ile inşa edilmiştir. Dönemin Avrupa'sının sanat akımlarına göre yapılan ilk camidir. Batılı mimari tarzında yapılan ilk cami olarak da bilinmektedir.

Nuruosmaniye Cami Özellikleri Neler?

Nuruosmaniye cami Barok tarzında inşa edilen ilk cami olarak bilinmektedir. Cami İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunur. Aynı zamanda Kapalıçarşı'ya son derece yakındır. Nuruosmaniye Cami yapılana kadar tüm camiler genelde dikdörtgen tarzında inşa edilmekteydi. Ancak bu cami daha farklı bir tasarım kullanılarak kare şeklinde inşa edilmiştir. Bununla birlikte yapımında demir de kullanılmıştır. Caminin alt kısımlarında 12 oda bulunan 19 bölüm bulunur. Buralar mahzen olarak isimlendirilir.

Nuruosmaniye Cami'nin kubbesi yerden yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte inşa edilmiştir. Aynı zamdan 25 metre çapa sahiptir. Çok büyük bir kubbe tavanı örtecek şekilde tasarlanmıştır. Cami kubbesinde Nur suresinin 35. Ayeti yazmaktadır. Duvar ve kubbe kemerleri arasında ise 115 metre kadar bir uzunluk vardır. Burada da Fetih suresi yazar. Cami bitiminde minarelerde kurşun kullanmak yerine taş külahlar kullanılmıştır. Bu da yine Osmanlı mimarisinde ilk olan durumlardandır. Caminin kapı tokmaklarından kubbesine kadar yine uygulanmış olan görkemli hat sanatı örneklerine geniş yer verilmiştir.