O Ülkede Doğanlar Çok Şanslı! İşte Ortalama Yaşam Süresi En Uzun ve En Kısa Ülkeler…

Bazı ülkelerde insanlar uzun süre genç kalabilirken, bazılarında ömürler daha kısadır. Gelir seviyesi, sağlık hizmetleri, beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler gibi pek çok unsur, bir ülkenin nüfusunun ortalama yaşam süresini etkileyebilir. Bu unsurların gelişmiş olduğu ülkede doğanlar çok şanslı diye düşünebilirsiniz. Bu ülkelerin hangilerini olduğunu merak ediyorsanız, işte ortalama yaşam süresi en uzun ve en kısa ülkeler…

Ortalama Yaşam Süresi En Uzun Ülkeler

Ortalama yaşam süresi, bir toplumun sağlık, sosyo-ekonomik ve çevresel koşullarının bir yansımasıdır. Bazı ülkeler, nüfuslarının genel sağlık durumu, yaşam tarzları ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörlerle beraber uzun yaşam süresine sahip olma konusunda öne çıkarlar. Dünya genelinde, insanların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdüğü bazı ülkeler şu şekildedir:

Japonya- 85 Yıl

Japonya, dünyanın en yüksek ortalama yaşam süresine sahip ülkelerden biridir. Uzun ömürlerinin arkasında yatan faktörler arasında beslenme alışkanlıkları, aktif yaşam tarzı ve toplumun genel sağlık bilinci yer alır. Japon mutfağı, dengeli ve besleyici bir diyeti teşvik ederken, aktif bir yaşam tarzı da toplumun genç kalmalarını destekler.

İzlanda- 84 Yıl

İzlanda, uzun yaşam süresi ile öne çıkan diğer bir ülkedir. Sağlık hizmetlerine kolay erişim, düşük stres seviyeleri ve doğal çevrenin kalitesi, İzlandalıların sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerine katkı sağlar.

İsviçre- 83 Yıl

İsviçre, yüksek yaşam kalitesiyle bilinir ve bu durum, uzun ömürlerini destekleyen faktörlerden biridir. Kaliteli sağlık hizmetleri, eğitim olanakları ve genel refah seviyesi, İsviçrelilerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.

Singapur- 83 Yıl

Singapur, dünya genelinde uzun ömürle ilişkilendirilen ülkelerden biridir. İyi planlanmış sağlık hizmetleri ve sağlık bilincinin yaygın olması, Singapurluların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunur. Düşük suç oranları ve temiz bir çevre de uzun ömürlerini destekleyen faktörler arasında yer alır.

Avustralya- 82 Yıl

Avustralya, yüksek yaşam kalitesi ve geniş sağlık hizmetleri ağı ile öne çıkar. Dengeli bir yaşam tarzını teşvik eden açık hava aktivitelerine olanak sağlaması ve sağlık hizmetlerine kolay erişim, Avustralyalıların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.

Ortalama Yaşam Süresi En Kısa Ülkeler

Bazı ülkeler dünya genelinde daha düşük bir ortalama yaşam süresine sahiptir. Bu ülkelerdeki düşük ortalama yaşam süreleri, çeşitli faktörlerin birleşimiyle ortaya çıkar. Yetersiz sağlık hizmetleri, kötü beslenme, su kaynaklarının sınırlılığı gibi durumlar, bu ülkelerdeki insanların sağlığını ve yaşam beklentisini olumsuz etkiler. İşte ortalama yaşam süresi en kısa ülkeler:

Lesotho- 54 Yıl

Afrika kıtasında yer alan Lesotho, dünyanın en düşük ortalama yaşam sürelerinden birine sahiptir. Ülkenin yüksek oranda HIV/AIDS enfeksiyon oranı, yetersiz sağlık altyapısı ve sınırlı sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörler, Lesotho'nun yaşam beklentisini olumsuz etkilemektedir.

Orta Afrika Cumhuriyeti- 54 Yıl

Orta Afrika Cumhuriyeti, iç çatışmalar, düşük gelir düzeyi, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimdeki kısıtlamalar gibi nedenlerle düşük bir ortalama yaşam süresine sahiptir. Ülkede yaşanan siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar, sağlık hizmetlerini olumsuz yönde etkilemiştir.

Somali- 55 Yıl

Somali, uzun süren çatışmalar, kuraklık, açlık ve yetersiz sağlık altyapısı gibi sebeplerle düşük bir ortalama yaşam süresine sahiptir. Ülkede yaşanan insani krizler, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamış ve halkın sağlığını ciddi şekilde etkilemiştir.

Esvatini- 57 Yıl

Esvatini, bulaşıcı hastalıkların yaygınlığı, yetersiz beslenme, su kaynaklarının sınırlılığı ve sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluklar nedeniyle düşük bir ortalama yaşam süresine sahiptir. Sağlık hizmetlerinin kısıtlı olması, ülkenin yaşam beklentisini düşürmekte ve halk sağlığını olumsuz etkilemektedir.