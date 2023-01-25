Odyolog Ne İş Yapar? Odyoloji Mezunu Ne Yapar, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

İlgilenenleri için odyolog ne iş yapar önemli bir sorudur. Çünkü bu mesleği icra etmek isteyenler için cevaplanması gereken ilk sorudur. Ama ilk bakmaları gereken ise odyolog nedir sorusudur. İşte tam bu noktada odyolog iş imkanları nelerdir tahmin edebilirler ve odyoloji mezunu nerelerde çalışır bilebilirler. Sizler için odyolog ne iş yapar yada diğer bir deyişle odyoloji ne iş yapar araştırması yaptık.

Odyolog Nedir?

Genel olarak işitme uzmanlarına odyolog denir. Odyolog olmak isteyen kişilerin ilk olarak üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren bir odyoloji programına kayıt olmaları gerekmektedir. Tıp mezunu yani doktor olmadıklarına dolayı ameliyata giremezler veya ilaç yazamazlar. Odyologların, işitme ve vestibüler sistemler konusunda geniş çaplı bilgileri vardır. Akustik (ses bilimi) konusunda son derece iyi eğitim almışlardır ve bu da işitme cihazlarının tam olarak uygulanması ve ayarlaması işlemlerini yapmalarına olanak tanımaktadır.

Odyolog Ne İş Yapar?

Hasta, uzman doktor tarafından muayene olduktan sonraki aşamada odyolog devreye girer. Doktor ile görüşerek hangi testlerin yapılacağı bilgisini alır ve bu testleri uygular. Eğer hastada işitme bozukluğu varsa bunun derecesini belirler, İşitme ile ilgili olarak yapılacak olan rehabilitasyon programlarını da yürütür. Kişi işitme muayenesi olurken yada işitme cihazı seçerken kişiyi yönlendirirler ve cihazı kullanma konusunda yardımcı olurlar. Doktorun koyduğu teşhis dahilinde yazılı rapor hazırlar. Hastaya kulak sağlığının korunmasına dair bilgilendirme yapar. İlerleme ve tedavileri kaydederek hasta kayıtlarla oluşturur. Odyometriden çıkan tanı verilerini yorumlar.

Odyoloji Mezunu Nerelerde Çalışır?

Odyoloji Bölümü mezunları, devlet, özel veya üniversite hastanelerinin Odyoloji Kliniklerinde istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra işitme engellilere yönelik hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde iş olanakları bulunmaktadır. Bu alanda da Odyologlar işitme engelliler öğretmenleri ile birlikte zorunlu bulunması gereken meslek elamanıdır. Özel sektörde işitme cihazı firmalarında sorumlu müdür pozisyonunda ve ayrıca dışarıdan hastanelere hizmet veren koklear implant firmalarında da görev alabilmektedirler. Kendilerine ait özel odyoloji merkezleri açabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilmektedir.