Olympus Mons Nedir? Olympus Mons Dağı Nerede, Aktif Mi, Yüksekliği Ne?

Olympus Mons nedir konusunu araştırmak için coğrafya kaynaklarından istifade edebilirsiniz. Olympus Mons aktif mi sorusu da akla gelen ve merak edilenlerden biridir. Konuyu ayrıntıları ile incelediğinizde volkanik yapılarla ilgili çok sayıda bilgiye ulaşabilirsiniz. Olympus Mons nerede? Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Olympus Dağı yüksekliği de araştırılması gerekenler arasındadır. Konu ile ilgili merak edilen ayrıntılar yazımızın devamında.

Olympus Mons Nedir?

Olympus Mons, güneş sisteminin en yüksek dağıdır. Söz konusu dağ, Mars'ta yer alır. Olimpus Dağı olarak bilinen bu yapının Latince ismi Olympus Mons'tur. Dağın bu ismi almasının nedeni Yunan mitolojisi ile ilgilidir. Dünya üzerinde bu isimle anılan dağlar da vardır. Fakat dünyadaki bu isimle anılan dağlar küçük tepeciklerden ibarettir.

Olympus Dağı Yüksekliği

Olympus Mons yüksekliği de merak edilen konular arasındadır. Bu yüksekliğin hesaplanmasında Mars gezegeninin sıfır kot seviyesi veya Mars küresel kıyas hattı yani datumu dikkate alınmalıdır. Söz konusu bilgiler ışığında dağın ölçülen yüksekliği 21.287 metredir.

Yukarıda açıklanan sıfır kot seviyesi, dünyadaki deniz seviyesi terimi ile eşdeğerdir. Marsta deniz olmadığı için deniz seviyesi referans yüksekliği için sıfır kot seviyesi kullanılır. Bu seviye kimi kaynaklarda Mars ekvatorunun ortalama yüksekliği olarak da isimlendirilir. Olympus Mons'un yaklaşık 22,5 km yüksekliği, dünyanın en yüksek noktası olan Everest'in neredeyse 2,5 katıdır.

Olympus Mons Nerede?

Olympus Mons nerede sorusunun cevabını dünya üzerinde aramanız yersiz olacaktır. Olympus Mons, Mars'ta bulunan ve güneş sisteminde yer alan gezegenlerin en yüksek noktasıdır. Bu dağ ile ilgili bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda Olympus Mons'un volkanik yapıda olduğu dikkat çeker. Fakat dağın aktif olduğuna yönelik herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.