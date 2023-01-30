Operating System Nedir? İşletim Sistemi Ne Demek, Operating System (OS) Ne İşe Yarar?

İşletim Sistemi nedir, bilgisayar donanımını, yazılım kaynaklarının yönetimini yapan ve bilgisayar programları için ortak faaliyetler sağlayan sistemdir. Genellikle, bilgisayarda birçok program çalışmaktadır ve tümünün CPU'ya, belleğe ve depolamaya erişmesi gerekmektedir. Operating neden System gereklidir, tüm programların ihtiyacı olan şeyi aldığından emin olmak amacıyla hepsini koordine etmektedir. Kısacası, işletim sistemi bilgisayarın en önemli yazılım parçasıdır.

Operating System Nedir?

İşletim sistemi nedir, OS ne demek yazılım tabiriyle, bir kullanıcının bilgisayardaki diğer tüm uygulamaları çalıştırmasına olanak sağlayan yazılımdır. Bir yazılım uygulamasının direkt olarak donanım oluşturması mümkün olmasıyla beraber, uygulamaların geneli bir işletim sistemi için yazılır ve bu da ortak kitaplıklardan faydalanmalarını ve belli donanım detayları hakkında korkularını yenmelerini sağlamaktadır. Operation system not found ne demek, kısaca belirtmek gerekirse herhangi bir işletim sistemi bulunamadı demektir.

Operating System nedir, Operating neden System gereklidir şu şekilde inceleyelim;