Opia Ne Demek? Opia Hissi Ne Anlama Gelir ve Hangi Duyguyu İfade Eder?

Opia ne demek merak edenlerden misin? Günlük yaşantımızda nedenini bilmediğimiz anlık duygular yaşadığımız zaman bunun ne demek olduğunu yada ne anlama geldiğini bilemeyebiliriz. Anlık duyguları araştırdığımız zaman ise opia ile karşılaşabilirsiniz. Bu noktada opia hissi ne demek bilmek istersiniz. Sizin için araştırmamızı yaptık. Bulduğumuz sonuçlarda opia hangi dil sorusunun cevabı ile beraber opia ne demek sorusuna açıklık getireceğiz. Bunun için okumaya devam edin.

Opia Ne Demek?

Latince 'den gelen bir kelime olan opia, tıp literatüründe görme ile alakalı sorunları tanımlayan hastalıkların isimlerinde, ön-ek olarak kullanılır. Örneğin, miyopi rahatsızlığındaki -opi, opia'dan gelmektedir.

Opia Hissi Ne Demek?

Çoğu kişinin gündelik hayatını yaşadığı zamanlarda yani metroya binerken, işteyken, insanlarla sohbet ederken, bir restoranda yemek yerken ya da tek başımızayken genelde sadece "aklımızdan geçen herhangi bir düşünce" olarak düşündüğümüz çeşitli duygular hissediyoruz. Bu duyguların bazılarını bir anlığına hissedip daha sonra unuturken, bazılarını yaşamımızın geri kalanında ara ara hissedebiliriz. Böyle hisseden çoğu insan bu duyguları kendine has zanneder ama, aslında pek çok insanın hissettiği; sevgi, öfke, şefkat gibi ortak duyguların bir kesişim kümesi ve bu duyguların isim olarak karşılığı bizim dilimizde olmasa da dünyanın farklı dillerinde mevcut bulunur.

Bu duygulardan biri olan opia hissi, psikolojide başka bir insanla göz göze gelindiğinde yaşanan gerginlik hissini tanımlayan bir ifadedir.

Opia hissi, tanıdığımız veya tanımadığımız bir insanla göz göze geldiğimizde yaşadığımız tedirginlik, gerginlik ve korku halini anlatır. Birinin gözüne baktığınızda oluşan belli belirsiz ciddiyet hissiyle aynı anda sizi hem savunmasız, hem de saldırıya açık hissettiren bir duygudur. Bu his, insanı korunmasız hissettirir ve çoğu zaman savaş ya da kaç tepkisine neden olur. Bu hissi yaşayan insanlar, kendilerini savunmasız ve saldırıya açık hisseder.

Opia Neden Olur?

Opia hissi, beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve insanı derinden etkileyen ciddi bir psikolojik kondisyondur. Karşımızdaki kişi ile bakışların kesişmesi sonucunda ortaya çıkan bu his, kişinin kendisini rahatsız hissetmesine neden olur. İşte bu duygu adı opia. Aynı anda sizi hem sonuçları, hem de geçmişini açık hissettiren, kalbine baktığınızda oluşan belli belirsiz ciddiyet durumu olarak tanımlanıyor.

Bu duygu durumunun neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmese de, çoğu psikolojik bozuklukta olduğu gibi kişinin çocukluğu ile ilgili olabilir. Kimi zaman da, geçmişte karşılaştığı ve kendisine kötü günler yaşatan birinin hatırasıyla tetiklenen bir travma olabilir.