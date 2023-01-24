Oppa Ne Demek? Korece Oppa Ne Anlama Gelir ve Kime Denir?

Oppa ne demek biliyor musunuz? Oppa Korece bir kelimedir. Son yıllarda Kore kültürü ile ilgili birçok şeyin dünya çapında popüler olmasıyla Korece de oldukça merak edilmeye başlanmıştır. Özellikle de Koreli müzik gruplarının dünya çapında yakaladığı başarı Kore'ye ve Koreceye olan ilgiyi fazlasıyla arttırdı. Peki Kore'de oppa kime denir? Oppam ne demek? Oppa kelimesinin Türkçe karşılığı nedir merak ediyorsanız işte yanıtı!

Oppa Ne Anlama Geliyor? Korece Oppa Kimler İçin Kullanılır?

Korecede yaygın olarak kullanılan kelimelerden biri de oppa kelimesidir. Koreceye ilginiz var ise ya da halihazırda Korece öğrendiğiniz için oppa kelimesinin anlamını araştırabilirsiniz. İşte oppa kelimesinin anlamı! Oppa birkaç farklı anlamda kullanılabilir. Bunlardan ilki kardeş anlamında kullanılmasıdır. Bu en yaygın kullanım şeklidir. İkinci kullanım şekli ise Koreli kızların kendinden yaşça büyük erkekler için kullanmasıdır. Üçüncü kullanımı ise kızların arasında duygusal bağ olan erkeklere karşı kullanmasıdır. Bu da yaygın kullanımlardan biridir.