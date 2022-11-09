Ordu’nun Neyi Meşhur? Ordu’nun Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Ordu'nun neyi meşhur diye merak ediyorsanız öncelikle şehrin mutfağını araştırmanızda fayda vardır. Ordu'nun nesi meşhur sorusuna bulacağınız cevaplar genellikle bölgede yetişen bitkiler ile ilgilidir. Ordu nesiyle meşhur araştırmasına bulacağınız cevapların bir kısmı da et yemekleridir. Bunun yanında Karadeniz'e özgü hamsi ile yapılan yemekleri de yöresel lezzetler içinde sayabiliriz. Ordu'nun meşhur yemekleri yazımızın devamında.

Ordu'nun Neyi Meşhur?

Ordu'da bulunduğunuz esnada tatmanız gereken birçok lezzet vardır. Bu lezzetlerin başında, yemeklerden önce tüketilen karalahana çorbası gelir. Bölgeye has bir hazırlama tekniği kullanılarak yapılan bu çorba, farklı tatlardan hoşlananların keyif alarak tükettiği bir yemek türüdür. Çorbadan sonra bölgenin meşhur lezzetlerinden olan soslu patlıcan yemeği ile menünüze devam edebilirsiniz. Bölgeye özel baharat çeşitleri ile marine edilen patlıcanın tadına bayılacağınıza emin olabilirsiniz.

Ordu, tatlı türleri ile de meşhur olan bir coğrafyada konuşludur. Tatlılar içinde de un helvası özel bir yere sahiptir. Uzun süre kavrularak hazırlanan bu helvayı çok seveceksiniz. Tatlı sonrasında da bölgenin çay tarlalarından toplanan çay bitkisi ile hazırlanan çayı bol miktarda içebilirsiniz.

Ordu'nun Nesi Meşhur?

Tüm Karadeniz'de olduğu gibi Ordu'da da en çok tüketilen balık türü hamsidir. Bu coğrafyanın her bir bölgesinde hamsinin farklı pişirme tekniklerinin olduğunu görebilirsiniz. Ordu'da da hamsi köftesi, bu anlamda öne çıkan lezzetlerden biridir. Karadeniz'in diğer bölgelerinde bulunmayan bu lezzet, ziyaretçilerin ilgisini çeker.

Karadeniz Bölgesi'nin hemen her yerinde meşhur olan keşkek Ordu'da da öne çıkan lezzetler arasındadır. Buğday'ın yarma haline getirilmiş şekli ile yapılan keşkek, ana yemek ya da aperatif şeklinde tüketilebilir. Yine aperatif olarak tüketilen lezzetlerden biri de pazı müjveri ve sakarca mıhlamasıdır. Ayrıca yemeklerin bileki ekmeği ile tüketilmesi tavsiye edilir.

Ordu'nun Nesiyle Meşhur?

Ordu'ya gittiğiniz zaman yukarıdaki lezzetlerin yanı sıra farklı tatların da olduğunu görebilirsiniz. Kahvaltı kültürünün de gelişmiş olduğu Ordu'da fındık ezmesinin özel bir yere sahip olduğu dikkat çeker. Ayrıca fındık yağı gibi protein ve yağ oranı çok yüksek olan besinleri de dönüşte yanınıza alabilirsiniz.

Ordu'da bulunduğunuz süre içerisinde sevdiklerinize hediye etmek için de küçük bir alışveriş yapabilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız alışverişlerde Ordu'nun simgesi olan cisimlerin figür olarak kullanıldığı eşyaları tercih edebilirsiniz. Örneğin Ordu fındığı, çay ya da teleferiğin bulunduğu süs eşyaları, güzel birer hediye seçimi olacaktır. Ayrıca anahtarlık ya da çakmak gibi figür içeren küçük hediyeleri de satın almayı düşünebilirsiniz. Bu ve buna benzer birçok hediye alternatifini Ordu'da bulabilirsiniz.