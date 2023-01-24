Ortaköy Camii Nerede? Yol Tarifi İle Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

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Ortaköy Camii Nerede?

Ortaköy Camii İstanbul ilinin Beşiktaş ilçesinde yer alır. Turistik bir semt olan Beşiktaş Ortaköy'de bulunur. Yıldız Sarayının Park girişinin köşesinde, tam olarak Çırağan Sarayı'nın da karşısında bulunmaktadır. Buraya gidebilmek için farklı ulaşım araçları tercih edilebilir. Ulaşım şekilleri şunlardır:

Beşiktaş tarafına giden otobüslerden 22, 40 TL, 42T, DT1 ve DT2 kullanılabilir.

Aynı zamanda Metro-M2 ile camiye ulaşmak da mümkündür.

Dolmuş kullanmak isteyenler ise BŞK/5 ile ulaşım sağlamak da mümkün olabilir.

Vapur ile gitmek isteyenler ise Ortaköy'e giden Boğaz Hattı vapurlarını kullanabilirsiniz. Kişiler kendi araçlarıyla da ulaşım sağlama şansına sahiptirler. Cami yakınında özel otoparklar bulunmaktadır.

Ortaköy Camii Kim Tarafından Yaptırılmıştır?

Tarihi caminin yapımı 1853 yılına kadar uzanır. Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmış olan caminin mimarı ise Ermeni asıllı bir mimar olan Nigoğos Balyan'dır. Cami minaresi de geleneksel Osmanlı mimarisine göre oldukça farklıdır. Cami Barok üslubuna uygun olarak yapılmıştır. Çok zarif bir yapı olarak inşa edilen cami Boğaziçi'nde oldukça iyi bir konuma yerleştirilmiştir. Tüm selatin camilerinde olduğu gibi bu cami içerisinde de hem harim hem de hünkar bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşur.

Ortaköy Cami Özellikleri Nelerdir?

Yüksek ve geniş pencereleri ile çok iyi ışık alan camiye merdivenle çıkılır. Tek şerefeli ve iki minaresi ile dikkatleri çeker. Duvarlarında beyaz kesme taşlar kullanılmıştır. Tek kubbenin duvarları ise pembe mozaikten inşa edilmiştir. Mihrabı mozaik ve mermerden yapılan camide minber somaki kaplı mermer kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Son derece ince bir işçiliği vardır.

Cami içerisinde ana ibadet yeri yanında padişahın namaz kılması için özel olarak yapılan hünkar kasrı da bulunmaktadır. 19. Yüzyılda yapılan kasırların en büyüğü olarak bilinmektedir. Caminin ibadet bölümü ile ölçü olarak da birbirine eşit olacak şekilde inşa edilmiştir. Hünkar kasrı cami iki katlı bir binadır. Cami ile bir bütün gibi olsa da ayrı bir bina izlenimi yaratır.

Yapıldığı dönemde camiye ulaşım genel olarak deniz yolu ile sağlanıyordu. Bu nedenle de sultanın hünkar kasrına giriş yapılan kapı tam olarak boğaz tarafına bakar. Kare planlı olarak yapılan caminin dört duvarı üzerine merkez kubbesi oturtulmuştur. Bu kubbe ibadet yapılan alanın tamamını örter. Minare şerefelerinin altında iri kabartma ise akantus yaprakları ve altın yaldızlarla süslenmiştir.