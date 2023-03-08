Örtülü Kuşetli Vagon Ne Demek? Örtülü Kuşetli Vagon Ne Nasıl Olur ve Hangi Trenlerde Bulunur?

Geçmişten günümüze kadar gelen kara taşıtlarının en eskisi trendir. Tren hem yolcu hem de yük taşıyan taşıtlardandır. Yolcu taşıyan trenlerin vagonlarından biri de örtülü kuşetli vagondur. Örtülü kuşetli vagon ne demek, sorusuna ikişerli koltuklardan oluştuğu yanıtını verebiliriz. Trende örtülü kuşetli vagon nasıl olur, dediğimizde ikişer kişilik koltukların yatak olabileceği akıllara gelir. Örtülü kuşetli vagon hangi trenlerde var sorusuna ana hattı gece olan trenlerde olur yanıtını verebiliriz.

Örtülü Kuşetli Vagon Ne Demek?

Tren demiryolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir ya da birkaç lokomotif tarafından çekilen, ardı ardına bağlanmış vagonlar dizisinden oluşan taşıttır. Trenler vagonlardan meydana gelir. Vagonlar yolcu taşıyan vagonlar ve yük taşıyan vagonlar olarak ikiye ayrılır. Yolcu vagonları ise yolcuların kendi tercihlerine bağlı olarak yolculuk sırasında tercih edecekleri kompartıman tiplerinden oluşur. Bunlar, pulman, örtülü kuşetli ve yataklı vagonlardır.

Örtülü kuşetli vagon tipleri trenlere göre farklılık gösteren vagon tiplerindendir. Fakat genel olarak vagon yapısında 4'kişilik koltuklar yer alır. Bu kompartımanlar içerisinde 2'şerli karşılıklı koltuklar bulunur. Bu koltukların kemerleri çözüldüğünde oda içinde 4 adet yatak oluşur. Temiz ve örtüleri bulunan bu vagonlarda seyahat yolcular için hem keyifli hem de dinlendiricidir. Uzun mesafeli hat trenlerinde özellikle birbirini tanıyan kişiler tarafından kiralanması halinde seyahat bir zevke dönüşecektir. Bu vagonlar genellikle toplu halde seyahat edecek arkadaş grupları veya akrabalar için birebirdir. Vagon içerisine hem eğlenceli vakit geçirebilir hem hoş sohbetler edebilir hem de dinlenerek yolculuğu sarsıntısız bir şekilde atlatabilirsiniz.

Örtülü Kuşetli Vagon Ne Nasıl Olur ve Hangi Trenlerde Bulunur?

Bu vagon içerisinde yer alan teknolojik ve modern imkânlar yolcuların daha kaliteli zaman geçirmesi için tasarlanmıştır. Vagonlarda yalıtma sistemi çok iyi yapıldığından dolayı ısınma ve soğutma konusunda yolcular bir sıkıntı çekmez ve manuel olarak vagon içerisini diledikleri ısıya göre ayarlayabilirler. Yolcular için geniş bir alan sağlayan bu vagon yolcuları yormaz ve huzursuz olmalarını sağlamaz. Kuşetli vagon kullanan yolcular diledikleri zaman yemekli vagona giderek beslenme ihtiyaçlarını giderebilirler. Dilerlerse vagon içerisinde odalarında yer alan masayı da kullanarak atıştırmalıklarını yiyebilirler. Bazı ana hat trenlerinde yolcuların hizmetine sunulan kuşetli vagonların özellikleri hakkında daha detaylı bilgiler şu şekildedir.

Vagon içesinde karşılıklı 2'şer kişilik olmak üzere toplam dört kişilik koltuk bulunur.

Bu koltuklar dilendiği zaman kemerleri çözülerek yatak formatına getirebilir. Bu da 4 kişilik yatak oluştuğu anlamına gelir.

Vagon içerisinde yer alan koltukların ortasında katlanabilir masa yer alır.

Yolcuların bagajlarını rahat bir şekilde yerleştirmeleri için bagaj yeri mevcuttur.

Vagon içerisinde WC, lavabo, elektrik prizi yer alır.

Kompartımanlar içeriden kitlenebilir fakat dışarıdan kitlenmemektedir.

Örtülü kuşetli vagonlar pulman koltuklara göre daha rahat ve kullanışlı iken, yataklı vagonlara göre daha fazla kişinin bir arada kalarak seyahat yaptığı vagonlardır.

Bu vagonda evcil hayvan taşımaya izin yoktur.

Yolcular diledikleri zaman yemekli vagona giderek yemeklerini yiyebilirler.

Örtülü Kuşetli vagonlar TCDD'nin ana hat gece trenlerinde bulunmakta. Kuşetli vagonlar geceleri yatılabilecek şekilde düzenleniyor. Her vagonda 4 koltuk/yatak bulunuyor.