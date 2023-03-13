Oruçluyken Dişe Dolgu Yapılır Mı? Oruçluyken Dolgu Yaptırmak Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber oruç tutan insanların en çok merak edip araştırdığı konulardan biri Oruçluyken dişe dolgu yapılır mı? sorusudur. Normal şartlarda orucun bozulması için yeme, içme gibi faaliyetlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Diş tedavisi esnasında yiyip içmediği sürece yapılan hiçbir işlemde tutulan oruç bozulmamaktadır. Bu sebeple diş ile ilgili işlem yaptıracak kişiler endişe etmemeli ve oruçluyken dolgu yaptırmak orucu bozar mı? gibi düşüncelere kapılmamalıdır.

Oruçluyken Dişe Dolgu Yapılır Mı?

Oruçluyken diye dolgu yapılır mı? sorusunun cevabını daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamıştır. Fakat buna ek olarak diş tedavisi esnasında bireyin acı çekmemesi için yapılan iğneler veya spreyler boğaza gitmediği taktirde oruç bozulmamaktadır. Tedavi esnasında kan yutmak veya suyla ağız çalkalarken boğaza kaçan su orucu bozmaktadır. Bu nedenle de diş tedavisi yapılırken oruçlu olan kişilerin bu duruma dikkat etmesi gerekmektedir.

Oruçluyken Dolgu Yaptırmak Orucu Bozar Mı?

Ramazan, İslam dininde dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların şafaktan gün batımına kadar besin almaktan uzak durduğu kutsal aydır. Birçok insan Ramazan ayında yani oruçluyken dolgu yaptırmak orucu bozar mı? sorusunun yanıtını merak etmektedir. Bu konu şu şekilde ifade edilmektedir; oruç tutarken herhangi bir şey yutmadığınız sürece diş tedavinizi yaptırmanızda hiçbir sorun bulunmamaktadır. Bu, topikal ve enjekte edilebilir anestezi kullanabileceğiniz, fakat oral anestezi kullanamayacağınız anlamına gelmektedir. Ramazan ayı boyunca istikrarlı bir muayene ve hijyen ziyareti yapıyorsanız, klinisyenler her hastanın ihtiyaçlarını kültürel olarak duyarlı şekillerde ele almaya dikkat etmelidir. Diş bakımı ağızda yapılan tedavi prosedürlerini barındırdığı için, hem oruçlu hastalar hem de klinisyenler için endişe duymak normal bir durumdur.

Diş tedavisi ile ilgili; ölçü alma, restorasyonlar ve ekstraksiyonlar gibi tedavi prosedürleri orucunuzu bozmamaktadır. Bir malzemeyi doğrudan pulpa üzerine yerleştirmeyi içeren diş dolgusu, oruç tutmaya müdahale etmediği için yapılabilmektedir. Küçük ağız cerrahileri; yüksek vakumlu emme uçları gibi önleyici tedbirler kullanılırsa, hastanın orucu göz önünde bulundurularak diş çekimi yapılabilir. Bir kan şekeri ölçüm cihazı, tedaviden önce ve sonra hastanın kan şekeri seviyesini izlemek ve hipoglisemik senkopu önlemek için kullanılabilir. Pulpa iltihaplanması oluşursa, yutmayı önlemek için yüksek hacimli emme, lastik baraj ve dik bir pozisyon tercih edilmelidir. Ekstrüzyonları dikişlerin yerleştirilmesi takip edebilir. Dikişler, kazara yutulabilecek sıvı hemostatik bir ajanın kullanılması ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Alternatif olarak, kanamaya karşı lazer cerrahisi kullanılabilmektedir. Fakat bu konuda risk almak istemiyorsanız, özellikle akut ağrı, rahatsızlık yoksa diş hekimi muayenenizi ya da dolgularınızı ramazandan sonraki bir tarih için planlamanız daha iyi olacaktır.