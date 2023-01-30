Output Ne Demek? Şarj Aleti ve Adaptörde Output Değeri Nedir, Ne İşe Yarar?

Akıllı telefonlarını kısa sürede şarj etmeyi isteyenler için output ne demek sorusu merak uyandırıcıdır. Output nedir diye soranlar için bu, şarj aletlerinin volt değerini açıklayan bir ifadedir. Yeni bir adaptör almayı planlayan kişiler, output nedir bilişim olarak neyi ifade eder diye sorabilir. Şarj olma süresi konusunda sıkıntı yaşayanlar, output ne işe yarar mutlaka öğrenmelidir. Şarj aleti output ne demek? Adoptor input output nedir?

Output Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Piller, akıllı cihazların çalışması için gereken gücü sağlar. Bir pil tamamen boşaldığında, yeniden şarj edilmesi gerekir. Bunu hızlı bir şekilde yapmak için, telefonun yüksek voltlu bir şarj cihazına bağlı olması şarttır. Elektrik enerjisinin, pile iletilme hızı watt cinsinden ölçülür. Watt sayısı ne kadar yüksek olursa, enerji gücü o kadar büyük olur ve pil de o kadar hızlı şarj edilir. Output ifadesi şarj aletlerinin volt değerini, input ise amper değerini tanımlar.

Watt cinsinden ölçülen güç değeri, voltajın çarpılmasıyla hesaplanır. Örneğin USB 2.0 bağlantı noktası, 2,5W'lık bir güç ile çalışmak için 5V ve 0,5A'ya ihtiyaç duyar. 9 voltluk hızlı bir şarj cihazının, hesaplandığında 15W'LIK bir güç oluşturduğu görülür. En hızlı şarj etme kapasitesine sahip cihazlar, günümüzde 36W'a kadar çıkar.

Şarj Aleti Kaç Volt ve Amper Olmalıdır?

Akıllı telefonların şarj mantığı ise biraz daha farklıdır. Pilleri iki aşamada şarj olur. İlki, cihaz pil gücünü % 80'e kadar şarj etmek için büyük oranda güç harcar. Daha sonra ise şarj %100 oluncaya kadar güç aktarımı biraz azalır ve şarj süresi yavaşlar. Hızlı şarjın nasıl olduğunu anlamak için cihazın kaç watt enerji ürettiğini bilmek gerekir.

Yüksek teknolojili ve hızlı şarj olma özelliğine sahip olan akıllı telefonlar, 9 voltluk ve 2 amperlik bir şarj cihazını rahatlıkla kullanabilir. Öte yandan, daha eski bir model telefonun ise 5 voltluk ve 1 amperlik adaptörü kullanması gerekir. Bu yüzden, eski model cihazlarda yüksek voltlu bir şarj cihazı kullanmak tehlikeli sonuçlar doğurabilir.