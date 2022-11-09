Petek Temizliği Nasıl Yapılır? En Kolay, Makinesiz Kalorifer Peteği Temizleme Yöntemi Nedir, Kaç Yılda Bir Yapılır?

Kalorifer peteği temizleme, genellikle kış aylarında ısınmayan petek sorununu gidermek için yapılan bir işlemdir. Ülkemizde de kış mevsiminin kendisini göstermesiyle birlikte kombi petek temizliği nasıl yapılır sorusu gündeme gelmektedir. Bazı kimseler ise sadece, radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır sorusunu merak etmektedir. Peki, makinesiz petek temizliği nasıl yapılır? Bu sorunun detaylı yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Petek Temizliği Nasıl Yapılır?

Soğuk kış günlerinin bir numaralı konularından birisi olan ısınma sistemi problemlerinin arasında petek temizliği de yer almaktadır. Bireyler doğal olarak harcadıkları ısınma yakıtından, en yüksek düzeyde bir verim beklemektedir. Bazı durumlarda genelde kombilerin yeni yeni çalışmaya başladığı sonbahar aylarında, kalorifer peteği ısınmama ya da içindeki suyu eşit dağıtamama gibi problemler baş göstermektedir. Uzun süredir bakımı yapılmamış, fazla kireçli su, kombi kazanının paslı ve kirli olması gibi etkenler petek içinde sıkıntıya neden olan etkenlerdir. Bu durum yaşandığında yapılacak ilk işlemlerden birisi peteklerin havasını almak olacaktır. Eğer kalorifer peteği içinde hava kalmasından dolayı ısınmıyor ya da içindeki suyu eşit dağılmıyorsa, hava alma işlemi ile bu problemleri ortadan kaldırmaya yeterli olacaktır.

Makinesiz Kalorifer Peteği Temizleme Nasıl Yapılır?

Ancak, bazı petek ısınmama sorunlarında problemin esas kaynağı kalorifer peteği içinde oluşan kır ve tıkanıklıklardır. Bu durumda yapılması gereken ilk adım, kombi ve ekipmanlarının gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesidir. Bahsi geçen kontrollerde herhangi bir sıkıntı yoksa, petek temizliği işlemi yapılmalıdır. Petek temizleme işlemi genellikle kombi bakım servisleri ve tesisat ustaları tarafından yapılır, anlık yahut ilerideki bir sıkıntı yaşamamak adına da petek temizleme işleminin uzmanlar tarafından yapılmasını öneririz. Kombi bakım servisleri bu işlemi, profesyonel makinelerle ve kimyasallara yapmaktadır. Ancak, bazı bireyler bu işlemi, kendileri kolay bir şekilde nasıl halledebilir makinesiz petek temizliği nasıl yapılır merak etmektedir. En kolay şekilde makinesiz kalorifer peteği temizliği işlemini, tesisat ustalarının önerdiği şekilde şöyle sıralayabiliriz;

• İlk yapılacak iş, kombiyi kapatıp devre dışı bırakmaktır.

• Kombinin ve peteklerin içindeki su tahliye edilmelidir.

• Peteklerin borularla bağlantıları ve vanaları sökülür.

• Banyo ya da balkon gibi müsait bir alanda peteğin bir ucundan hortumla kuvvetli şu verilir, diğer tahliye deliğinden çıkan ay berraklaşana kadar bu işleme devam edilir

• Temizlik işlemi gereken bütün peteklere de aynı işlem yapılır, bütün petekler yerine takılır.

• Peteklere eski seviyelerinde olduğu kadar su basılır.

• Peteklerin tahliye vanaları kapatılır, ardından hemen hava alma işlemi yapılır.

Yukarıda yazılan adımları, mutlaka sıralamaya uygun bir şekilde yapmak gerekmektedir. Aksi takdirde kombide arızalar baş gösterebilir. Uzman tesisatçı ve kombi servisleri petek temizliği işleminin en az 2 yılda bir kez olmak üzere yapılmasını önermektedir.