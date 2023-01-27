Pin Kodu Değiştirme - Telefon Sim Kart Pin Kodu Değişikliği Nasıl Yapılır, Nereden Değiştirilir?

Android ve iphone pin kodu değiştirme durumu, yalnızca kullanılan cihaz içerisindeki sekmelerden gerçekleştirilebilmektedir. Mobil cihazlar içerisine takılarak kullanılan sim kartlar, telefon açıldığında pin kodu sorduğu için, kullanıcılar tarafından özenle saklanmaktadır. Buna bağlı olarak, unutulan yahut kaybedilen pin kodları ardından; SIM pin kodu değişimi nasıl yapılır gibi sorular da özenle ve dikkatle araştırılmaktadır.

Pin Kodu Değiştirme

Tercih edilen ve farklı olan operatörlere göre değişkenlik gösteren pin kodu değiştirme işlemi, genellikle, tercih edilen ve kullanılan operatörlerin çağrı merkezlerinin aranması sonucunda pin kodu değiştirilmektedir. Piyasada bulunan ve kişilerin tercihlerine göre kullanılmakta olan tüm operatörler, kullanıcılara güvenlik amacı ile pin kodu ve puk kodu olarak birer güvenlik şifresi vermektedir. Kullanıcılar eğer dilerse bu kodları tamamen kaldırabilir, dilerse de değiştirerek daha kolay akılda kalıcı hale getirerek kullanmaya devam edebilir. Buna bağlı olarak da pin kodu değiştirme işlemi önem kazanmaktadır.

Telefon Sim Kart Pin Kodu Değişikliği Nasıl Yapılır?

Telefonların sim kart pin kodları tercihe göre farklı yollarla değiştirilebilmektedir. Gerek kullanılmakta olan sim kart operatörlerinin çağrı merkezleri aracılığı ile, gerekse telefonların ayarlar kısımlarından bu işlem gerçekleştirilebilmektedir. Sim kart pin kodu değiştirme işlemi, piyasada var olan akıllı telefonlardan; android telefonlar ve iphone telefonlarda ise ayarlar sekmelerinde farklılık olmasına rağmen, yine de kolayca gerçekleştirilebilen bir işlemdir.

Telefon Sim Kart Pin Kodu Nereden Değiştirilir?

Telefon sim kart pin kodu android telefonlarda şu yollar ile değiştirilebilir;

Android 9'da: Ayarlar - Güvenlik ve Gizlilik - Diğer Ayarlar - Şifreleme ve Kimlik Bilgileri – SIM Kilidini Ayarla

Android 8'de: Ayarlar - Güvenlik ve Konum – SIM Kart Kilidi

Telefon sim kart pin kodu Iphone telefonlarda ise şu yollar ile değiştirilebilir;

IOS - Iphone'da: Ayarlar - Hücresel - SIM PIN – PIN'i Değiştir