Polyester nedir diye sorarsanız tekstil sektöründe sıkça kullanılan bir kumaş türüdür diyebiliriz. Avantajları yanında dezavantajları da bulunan bu kumaş hakkında merak edilen pek çok soru vardır. Bu sorular ise; "Polyester kumaş nedir, özellikleri, yakar mı, iyi mi?" şeklindedir. Özellikle bu kumaşın hammaddesinin petrol ve taş kömürü olması bu soruları arttırmaktadır. Biz de sizler için bu soruların cevaplarını derledik.

Polyester Nedir? %100 Polyester Kumaş İyi Mi, Özellikleri Neler, Sağlıklı Mı?

Polyester kumaş, 1940 yılında İngiltere'de piyasaya sürülen ve doğal olmayan, plastik bir kumaş türüdür. Açılımı sentetik polimer olarak bilinmektedir. Doğada organik yöntemlerle elde edilen kumaşlar pahalı ve kullanım bakımından emek istedikleri için maliyetli olabilmektedir. Bunun yerine polyester kullanmak daha ekonomik olarak görülmektedir. Temel üretim maddesi plastik olduğundan dolayı oldukça sık bir dokuma tekniği kullanılır. Bu nedenle de kışlık ürünler için polyester daha sık kullanılmaktadır. Polyester kumaş parlak ve pürüzsüz yüzeyi ile şık bir görüntü sağlar.

En çok merak edilen sorulardan biri de polyester kumaş yakar mı, terletir mi sorusudur. Sık bir dokuma tekniği uygulandığı için hava geçirmez ve bu nedenle de yazlık kıyafetlerin yapımında kullanıma uygun değildir. Hava geçirmez özelliği sayesinde sıcak tutar ve kışlık ürünler için ideal bir hammaddedir.

Petrol endüstrisi dünyayı en çok kirleten endüstri olarak bilinmektedir. Polyester de kısmen petrolden üretilmektedir. Polyester üretiminde soğutma aşaması için çok fazla su gerekmektedir. Eğer uygun şartlarda üretilmezse bu durum gelişmekte olan ülkelerde yeraltı suyu seviyesinin düşmesine neden olabilir.

Polyester iyi mi, sağlıklı mı diye sorarsanız şu şekilde cevap verebiliriz: Piyasada üretilen uygun fiyatlı çamaşırların içeriğinde çok az miktarda pamuk ve çok miktarda polyester olmasına rağmen içerik kısmına pamuklu yazılmaktadır ve bu nedenle de hem sağlığınız hem de çevre tehlike altına girmektedir. Herhangi bir giyim ürünü satın alırken yüksek oranda pamuk içermesine dikkat etmeniz hem sağlığınız hem de çevre için en iyi tercih olacaktır.