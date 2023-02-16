Puja Nedir? Puja Ritüeli Hangi Dine ve Kültüre Ait, Nasıl ve Neden Yapılır?

Uygulandığı bölge ve ülkeye göre değişiklik gösteren dini ritüellerden biri olan puja, beraberinde getirdiği sorularla birlikte birçok insanın merak konusu olmuştur. Puja nedir diye araştıran insanlar aynı zamanda puja ritüeli hangi dine ve kültüre aittir, nasıl ve neden yapılır gibi soruları da sorarlar. Toplam 12 adımdan oluşan bu ritüel birçok insanın merak ettiği ve araştırdığı bir ritüeldir. Gelin hep beraber puja nedir sorusuna cevap bulduğumuz bu metni okuyalım.

Puja Nedir?

Puja, Hindular, Budistler ve Jainler tarafından bir veya daha fazla tanrıya adanmışlık ve dua sunmak, bir konuğu ağırlamak ve onurlandırmak veya bir olayı manevi olarak kutlamak için gerçekleştirilen bir ibadet ritüelidir. Pooja ya da pojah yazılışları da olan puja, zihnin olabileceği en saf haline ulaşmasını amaçlamaktadır. Puja, Dravidyan'da anlamı çiçek olan Pu ifadesinden türemiş bir kelimedir ve hürmet, şeref, hürmet, tapınma ve tapınma anlamına gelir. M.Ö 6. yüzyılda ortaya çıkan bu ritüel, anlam olarak bir Tanrı'ya, ruha ya da ilahi olan bir güce yapılan dualar, şarkılar ve seslenişler şeklinde saygı gösterme inancıdır.

Puja Ritüeli Hangi Dine ve Kültüre Aittir?

Eski çağlardan bugüne insanların bir olguya inanma ihtiyacı her zaman var olmuştur. İnsanlık tarihinin en başından beri olan ve kitlelere yayılan bu inanma ihtiyacı beraberinde birçok ritüeli de getirmiştir. Puja da çok tanrılı dinlerde yaygın olan bir ritüeldir. Hinduizm ve Budizm de uygulanan bu ritüel, su seromonileriyle başlar. Çünkü su bu inançlar için çok kutsaldır. Hindu inanışı olması ile birlikte ilahi olan güçle oluşan manevi bağlantıyı anlatmaktadır. Bir doğa unsuru, heykel, kap ya da resim gibi aracı bir nesne ile ritüel gerçekleştirilmektedir.

Puja Neden ve Nasıl Yapılır?

Hindu pratiğinde, puja çeşitli durumlarda ve farklı ortamlarda yapılır. Puja, bir bebeğin doğumu veya bir düğün gibi yaşam boyu birkaç olayı kutlamak veya yeni bir girişime başlamak için yapılır. Hindular, ibadet alanlarının içerisindeki resimlere gereken özen gösterilmediği takdirde Tanrı'nın alanı terk edeceğine inanmaktadır. Bu sebeple özellikle Hindu rahipleri, tapınaklarda kalarak, Tanrı'ya hizmetlerini sunmaktadırlar. Hindu rahipleri dışındaki dindarlar ve inanlar da evlerinde Puja ritüellerini gerçekleştirmektedir. Toplamda 16 adımdan oluşan bu ritüeldeki adımlar Pancha ve Upacharas olarak adlandırılır. İnananın beş duyusunu yükseltmek ve ibadet ile onu iyi düşüncenin yanında iyi eylemlerle birleştirmek ve bir konuğu onurlandırmak için Hint geleneklerinden yararlanmak gibi yönleri vardır. Puja törenine katılan kişilerin kıyafetleri ve törenin gerçekleştirileceği alan temiz olmalıdır. Daha sonra çeşitli şarkılar söylenerek tanrılara hediyeler sunulur ve törene katılanlar toplu halde meditasyon yaparlar, dua okurlar.

Puja Ritüelinin Adımları

Dhyaana: Tanrı çağırılırken meditasyon ile dua edilmelidir. Mantra okunurken elde çiçek bulunur ve çiçek Tanrı'ya sunulur

Aavaahana: İlahi varlık sunağa çağırılır ve başka bir çiçek sunulur.

Asana: Mekandaki bir koltuk Tanrı için ayrılır. Yine çiçek ikram edilir.

Paadya: Tanrı'nın ayakları mantra okunarak temiz suyla yıkanır.

Arghya: İlahi varlığın elleri ve ağzının durulanması için su verilir ve mantra okunur.

Aachamana: Tanrı'nın su içmesi için su verilir ve mantra okunmaya devam edilir.

Snaana: Mantra okunurken Tanrı uğurlu olduğuna inanılan eşyalarla yıkanır.

Vasthra: Tanrı'ya temiz kıyafetler ikram edilir.

Yagnopaveetha: Okunan mantra eşliğinde kutsal iplik Tanrı'ya sunulur.

Gandha: Tanrı niyeti ile konulan nesnenin üzerine ağaç ezmesi yayılır.

Pushpa: Tanrı'nın isimleri söylenir ve her isim için bir çiçek sunulur.

Dhoopam: Mantra okunmaya devam edilir ve tüm alana tütsü gezdirilir.

Deepam: Bir lamba alınır ve Tanrı'nın üstünü aydınlatmak için kullanılır.

Naivedyam: İlahi varlığa yemekler sunulur.

Taambulam: Fındık ve yapraklardan yapılan bir karışım, mantra eşliğinde Tanrı'ya ikram edilir.

Pradakshina & Namaskara: Tanrı'ya para bağışında bulunulur. Mantra okunarak sunak gezilir ve Tanrı'nın huzurundan ayrılmak üzere sunaktan çıkılır.