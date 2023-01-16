Pygmalion Etkisi Nedir? Golem ve Pygmalion Etkisi Hikayesi Nedir, Örnekleri Neler?

Pygmalion etkisi nedir sorusu araştırılırken pygmalion etkisi neden olur konusu da paralel şekilde araştırılmalıdır. Bu sayede konunun ayrıntıları ile kavranması kolaylaşır. Pygmalion etkisi gerçek mi sorusu da psikoloji alanında araştırılan bir konudur. Gerçek olmayan konularla ilgili olan bu durum, çok kişinin muzdarip olduğu bir konudur. Pygmalion etkisi hikayesi ile ilgili araştırma sonucumuzu merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Pygmalion Etkisi Nedir?

Pygmalion etkisi, gerçek olmayana bir şey hakkındaki beklentilerin somutlaştırılmasını ifade eden bir kavramdır. Söz konusu kavram sanattan psikolojiye ve mitolojiye kadar birçok alanda duyulan bir terimdir. Pygmalion etkisi kendini gerçekleştiren kehanet olarak da adlandırılır. Bu terim ilk olarak 1911 yılında Alman araştırmacılar tarafından ortaya atılmıştır. Yapılan psikolojik denemeler pygmalion etkisinin doğruluğunu ispatlamıştır. Bu terim, kişinin bilinçaltında yer alan olayların açığa çıkması şeklinde de açıklanabilir.

Pygmalion etkisi kavramını geliştiren Robert Rosenthal'dir. Söz konusu şahıs, öğrencilerin okul performanslarının öğretmenler üzerindeki etkisini incelerken bu kavramın doğruluğunu ortaya koymuştur. Ünlü sosyolog olan Robert Merton tarafından yapılan araştırmalarda da bu kavrama yer verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonuçlarında "bir durumun yanlış tanımlanması sonucunda yanlışı doğru kabul ettiren bir davranış ortaya çıkar" ifadesine yer verilir.

Pygmalion Etkisi Hikayesi

Pygmalion etkisi gerçek mi sorusu da merak edilenler arasındadır. Yukarıdaki başlığımızda da izah ettiğimiz gibi pygmalion etkisi gerçek olmayan bir olaydan kaynaklı olarak ortaya çıkar. Söz konusu psikoloji teriminin bu ismi almasının da bir hikâyesi vardır. Bu terim ismini mitolojik hikâyelerden almıştır. Kıbrıs prensi aynı zamanda ünlü bir heykeltıraştır. Pygmalion ismindeki prens, fildişinden yaptığı kadın heykeline aşık olur. Pygmalion heykele öylense âşık olur ki tanrıça Venüs'e heykele can vermesi için günlerce yalvarır. Venüs, Pygmalion'un dualarına karşılık verir ve Galatea isimli heykel canlanır ve Pygmalion ile büyük bir aşk yaşarlar.

Pygmalion etkisi de bu hikâyeden ortaya çıkmıştır. Hikâyeden de anlaşılacağı üzere heykel esasında canlı değildir. Fakat Pygmalion bu heykeli canlı görmek ister ve hayalinde heykeli canlandırır. Bu mitolojik hikaye psikoloji araştırmalarına da ilham olmuştur.