RAM Ne Demek? Bilgisayarda RAM Nedir, Ne İşe Yarar, Açılımı Ne?

RAM ne demek olduğu geçici bellek ile ilişkilendirilmelidir. Geçici bellek olmasının da bir anlamı vardır ve bilgisayarda RAM nedir ile doğru orantılıdır. Elektronik bir alet olan bu sistemde gerçekleşen her işlem depolanır. İşte bu nokta da RAM ne işe yarar devreye girer ve çözümlenmeye başlar. Aslında RAM in açılımı nedir ile de hareket edilebilir ve konu anlaşılabilir. Bu sebeple ne sorulursa sorulsun aynı cevap elde edilecektir. Sonuç olarak RAM nedir konusuna odaklanılacaktır.

RAM Ne Demek?

RAM denilince akla gelecek ilk şey bilgisayardır. Bilgisayarın birçok alanı vardır. Bu alanların her birinin bir görevi vardır. Bu görev olmadan da bilgisayar çalışmaz. Çünkü eksik olan bazı durumlar olacaktır. RAM inde bilgisayar içerisinde birtakım görevi vardır. Bir bilgisayarı açtığımız zaman üzerinde bazı işlemler yaparız. Örneğin Word açıp yazı yazabiliriz ya da Powerpoint üzerinden sunum hazırlayabiliriz. Akla gelebilecek diğer işlemler de bu noktada örnek gösterilebilir. Örnek verilen her işlemde yapılanların kaydedilmesi gerekir. Aslında bu kaydedilme kalıcı olmaktan ziyade geçici bir kayıttır. RAM de geçici belleği ifade eden bir kavramdır.

Bilgisayarda RAM Nedir, Ne İşe Yarar, Açılımı Ne?

Daha önce de ifade edildiği gibi RAM bellek olarak tanımlanmaktadır. Bu bellek bilgisayar üzerinde işlem yaparken bilgilerin kaydedilmesini sağlar. Belleği diğer depolama alanlarından ayıran bir özellik vardır. Bu özellik ise bilgisayar çalışırken bilgilerin kayıt edildiği fakat bilgisayar kapatıldığında kayıt edilen bilgilerin olmamasıdır. Yani RAM, bilgisayar açıkken yapılabilecek işlemleri sağlamaktadır. Bilgisayar kapandığında ise yapılan işlemler de kaybolmaktadır. Bu nedenle RAM geçici bellek olarak tanımlanmaktadır.