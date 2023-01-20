Ranforce Ne Demek? Ranforce Kumaş İyi Mi, Özellikleri Neler, Pamuk İle Arasındaki Fark Ne?

Ranforce ne demek sorusuna tekstil alanında kullanılan bir kumaş türüdür yanıtı vermek mümkündür. Ev tekstili ürünlerinde çok fazla kullanılan ranforce kumaş terletir mi konusu kullanıcıların oldukça dikkate aldığı konular arasında yer alır. Bu kumaş türünü yakından tanımak ve kıyaslama yapabilmek için ranforce ile pamuk arasındaki fark da bilinmelidir. Ranforce kumaş iyi mi, özellikleri neler, pamuk ile arasındaki fark ne sorularını yanıtladık.

Ranforce Ne Demek?

Ranforce kumaşlar 57 tel/cm2'den oluşan bir iplik dokuma türüdür. %100 pamuk ile üretilen bu kumaş türü daha çok nevresim üretiminde kullanılmaktadır. Kumaşların yapısı pamuktan olduğundan kumaş dokusu nefes alabilir. Bu da ürünlerin sağlıklı ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Pamuk dokumadan oluştuğu için son derece dayanıklı bir yapısı vardır. Bu kumaş türleri yıkandığında +5-5 çekme payı verdiğinden yıkandıktan sonra pamuk sıkılaşma yaratabilir.

Hava geçirgenliği yüksek olan bu kumaş kullanıcı sağlığı açısından son derece önemli faydalara sahiptir. Tamamen doğal nitelikte olan kumaş hem nevresim hem de yastık kılıfı imalatında önemli bir yere sahiptir.

Ranforce Kumaşın Özellikleri

Ranforce kumaşlar özellikleri itibari ile tekstil sektörünün önemli ürünleri arasında yer alır. Bu ürünleri kullanmak hem sağlık açısından hem de konfor açısından önemli avantajlar ortaya çıkarır. Ranforce kumaş özellikleri arasında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

İnsanların sağlığını koruyan bir kumaş türüdür.

Uzun ömürlü bir yapıya sahiptir.

Çok dayanıklıdır.

Pamuklu kumaş olduğundan kırışmaya meyilli bir kumaş türüdür.

Tamamen doğal özelliklere sahiptir.

Dokusu nefes alan bir yapıdadır.

Bunların yanında dokusu sıkıdır. Pamuktan üretilen bu kumaşın aynı zamanda ütülenmemesi de gerekir. Kullanıcı açısından hiçbir kullanım riski barındırmayan bir üründür.

Ranforce Kumaş Terleme Yapar mı?

Ranforce kumaş diğer sentetik kumaş türleri gibi terlemeye neden olmaz. Bu kumaş türü tamamen doğal pamuktan üretilir. Nevresim ve yastıkların üretiminde kullanılan kumaş kişi sağlığı açısından önemli faydalar içerir. En önemli faydası da terleme yaratmamasıdır. Kullanımı son derece rahat olmasının yanında dokusunun yumuşak olması en önemli avantajları arasındadır.

Bu kumaşlar bezayağı pamuk dokuma içerir. Bu nedenle de dokusu sağlamdır. Güneşe ve yıkamalara karşı dayanıklı özellikleri ile dikkati çeker. Farklı renklerde üretilseler de açık renkte olan ranforce kumaşlar çok daha dayanıklı oldukları söylenebilir. Yıkama talimatlarına uyulduğunda çok fazla çekme ya da sünme yapmayan kumaş türleri arasında yer alır.