Ratio Ne Demek? Ratio Türkçe Anlamı Nedir, Sosyal Medyada ve Fotoğrafta Ne Anlama Gelir?

Ratio ne demek diyenler, bunun aslında İngilizce bir kelime olduğunu ve anlamının "oran" olduğunu bilmelidir. İnternette veya farklı bir yerde bu kelimeyi duyan kişiler, ratio ne anlama gelir diye düşünebilir. Genel olarak fotoğraftaki bir oranı işaret etse de farklı alanlarda da kullanılabilir. Bu yüzden, birçok kişi sosyal medyada ratio nedir diye sorar. Fotoğrafta ratio nedir? Ne ifade eder?

Ratio Ne Demektir?

Oran anlamına gelen ratio sözcüğü, farklı alanlarda kullanıldığı için kafa karışıklığına yol açabilir. Ratio, işletmelerin, kurum veya kuruluşların yürüttüğü çalışmaları analiz etme, ölçme ve değerlendirme anlamına gelen bir göstergedir. Bu oranlar, hataların neler olduğunu anlamaya ve buna göre kararlar almaya yardımcı olur. Bir işletmenin bütün alım, satım ve harcamalarını oransal olarak göstermeyi ifade eder.

Fotoğrafta ratio nedir diyenler için ise bu, resmin boyutlarının oranları anlamına gelir. Söz konusu görüntünün, genişliği ile yüksekliğinin birbirine olan orantısıdır. Bunlar, fotoğraf makinesi ve akılı telefonlar tarafından otomatik olarak belirlenir. Ölçüler, 4:3, 16:9 veya 18:9 şeklinde olabilir ve isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise bunun fotoğrafın boyutlarını ifade etmediğidir. Yükseklik ve genişlik değerleri değişse bile oran aynı kalmaya devam edebilir. Bu oranlar, 16:9 geniş ekran, 9:16 dikey, 4:3 tam ekran, 1:1 kare ve 2.40:1 anamorfik şeklindedir.

Sosyal Medyada Ratio Ne Anlama Gelir?

Ratio, sadece fotoğrafların oranlarını değil, aynı zamanda sosyal medyadaki etkileşimlerin sayısını da belirten bir ifadedir. Twitter, Facebook, Instagram veya TikTok fark etmeksizin çoğu mecrada kullanılan bir ifadedir. Bu ifadeye ilk kez denk gelenler için ratio'nun ne anlamda kullanıldığı merak uyandırıcıdır. Bu, bir gönderinin yorum veya yanıt sayısının, beğeni sayısından fazla olması anlamına gelir.