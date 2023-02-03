Reflektör Nedir? Araçlarda Reflektör Ne İşe Yarar, Mesafesi Kaç Metredir?

Reflektör nedir diyenler için bu bir ışık sistemidir. Motosiklet hariç tüm motorlu araçlarda bulunması mecburidir. Trafiğe yeni çıkacak olanlar reflektör ne demek diye sorabilir. Reflektör ne işe yarar diye düşünenler için bu ışık sistemi, diğer araç sahipleri için bir uyarıdır. Doğru yere yerleştirmek için araç reflektör mesafesi nedir sorusunun yanıtı önemlidir. Bu ışıklar kaç metreye konur? Aradaki mesafe ne kadar olmalıdır?

Reflektör Nedir ve Ne İşe Yarar?

Reflektör, yansıtıcı bir optik sistemdir ve kendisi bir ışık kaynağı değildir. Tüm motorlu taşıtlarda reflektör bulunması zorunludur, ancak motorlu bisiklet ile motosiklette olması mecburi değildir. Reflektörler, ışığı dış bir kaynaktan yansıtacak şekilde tasarlanmış ışık sistemleridir. Bundan dolayı, bir ışık huzmesini geri yansıtır ve böylece göz kamaştırmadan karanlıkta nesnenin veya bir aracın varlığını anlamaya yardımcı olur.

Bu özellik, gece yolda seyir halindeyken bir anda arızalanan aracın durumunu veya büyük bir trafik kazasının meydana geldiğini birkaç metre öteden diğer araçlara bildirmeyi sağlar. Farklı tasarımlara sahip olan reflektör ışıkları, bariyer reflektörleri, traktör reflektörleri, kamyon veya tır reflektörleri ile reflektör lamba çeşitleri olmak üzere gruplanırlar.

Reflektör Kaç Metreye Konur?

Trafikte bir kaza veya farklı bir sorun meydana geldiğinde, diğer araçların fazla yaklaşmadan bunu anlaması için reflektörler en az 30 metre mesafeye yerleştirilmelidir. Her iki taraftan da araç gelme ihtimali düşünülerek hem öne hem de arka tarafta olmalıdır. Bu ışıklar, sürücülerin görüş açılarına uygun bir yere konumlandırılmalıdır. Çünkü diğer araç sahiplerinin, yaklaşık 150 metre öteden reflektörleri fark etmesi ve buna göre hızını ayarlaması gerekir. Özellikle gece trafiğe çıkan kişilerin, her duruma karşı araçlarında mutlaka reflektör ışıkları bulundurmaları tavsiye edilir.