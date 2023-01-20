Rektefe Ne Demek? Motor Rektefe (Rektefiye) Nedir, Neden Yapılır?

Şahsi aracı olan herkesin aşina olduğu ifadelerden biri olan rektefe ne demek sorusu, birçoğu için merak uyandırıcıdır. Rektefe nedir diye düşünenler için bu terim, motoru oluşturan önemli parçaların çeşitli nedenlerden dolayı değiştirilmesidir. Böyle bir durumla ilk defa karşı karşıya kalanların ise rektefe etmek ne demek diye merak etmesi oldukça doğaldır. Motor rektefiye ne anlama gelir? Neden yapılır?

Rektefe Ne Demektir?

Motorlu taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren bir ifade olan rektefenin ne anlama geldiğini merak edenler olabilir. Rektefe, zamanla kullanıma bağlı olarak aşınan ve eskiyen motor parçalarının yenilenmesi işlemine denir. Bunun yapılması, aracın uzun ömürlü olması açısından önemlidir. Aksi takdirde daha büyük sorunların çıkması kuvvetle muhtemeldir. Rektefe işlemi sayesinde motorun tüm parçaları temizlenir ve yenilenir. Bu işi yapacak uzman kişi, motorun tüm parçalarını inceler. Özellikle, silindirler ve piston akla ilk gelen bileşenlerdir. Çünkü, bu parçalar çok daha çabuk hasar görür. Ek olarak, silindir kapağı, motor kayışları, krank mili, segmanlar, subaplar, eksantrik mili gibi parçalar da kontrol edilir ve ihtiyaç varsa yenilenir.

Motor Rektefiye Nedir?

Motorun komple sökülerek rektefiye edilmesi, yani yenilenmesi söz konusu ise bu işe öncelikle subapların kontrol edilmesinden başlanır. Bu işlemden sonra motor bloğunda biriken artıklar temizlenir. Zarar gören pistonlar tespit edilirse yenileri ile değiştirilir. Daha sonra ise biyel kolu ve krank mili montajına geçilir. Eskiyen ve değiştirilmesi gereken tüm parçalar yenilendikten sonra motor bağlantıları tekrar bir araya getirilir ve yerine takılır.

Motorun uzun süre boyunca sorunsuz bir şekilde çalışması ve rektefe edilmemesi için aracın aşırı ısınmasına engel olunmalı ve yeterli oranda motor yağı kullanılmalıdır. Zamanında alınan bu tarz önlemler, daha büyük masrafların çıkmasına engel olur.