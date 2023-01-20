Repost Ne Demek? Sosyal Medyada ve Instagramda Repost Nedir, Nasıl Yapılır?

Repost ne demek sorusu Instagram kullanıcıları arasında sıklıkla sorulur. Peki repost nedir? Artık hepimizin her gün kullandığı birçok farklı sosyal medya platformu bulunuyor. Bu platformları özelinde de birçok farklı kavram hayatıma giriyor. Repost da bu kavramlardan biri. Peki Instagram'da repost nasıl yapılır, Instagram hikâye repost nasıl yapılır? İşte sorularınızın yanıtı!

Repost Ne Demek? Sosyal Medyada ve Instagram'da Repost Nedir

Repost kavramı özellikle son yıllarda sosyal medya kullanıcıları arasında sıklıkla kullanılan bir kavram haline geldi. Peki nedir bu repost kavramı? Repost; kısaca daha önce bir başka kullanıcının kendi profilinde paylaştığı bir şeyi sizin kendi profilinizde paylaşmanızdır. Bu kavram birçok farklı popüler sosyal medya uygulamasında farklı isimlerle karşıma çıkmaktadır. Repost kelimesinin başındaki 're' kelimesi replay'ın kısaltmasıdır. Tekrarlamak, yenilemek anlamına gelir. Post ise paylaşılan gönderi, ileti anlamına gelir.

Repost kelimesi farklı mecralarda farklı şekillerde kullanılır. Instagram'da repost olarak kullanılan kavram Twitter'da retweet olarak kullanılır. Instagram'da repost yapabilmek için çeşitli uygulamalara ihtiyacınız olacaktır. Repost uygulamalarından birini indirerek Instagram'da repost yapabilir, beğendiğiniz bir paylaşımı kendi profilinizde paylaşabilirsiniz.