Rüstem Paşa Camii Nerede? Yol Tarifi İle Rüstem Paşa Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Rüstem Paşa Camii nerede sorusunun cevabı İstanbul'dur. Konumunu bilmek isteyenler, Rüstem Paşa Camii hangi ilçede diye sorar. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu bir bölgede yer alan Rüstem Paşa Camiini kim yapmıştır diyen çok sayıda kişi vardır. Öte yandan, Rüstem Paşa Camii'nin özellikleri neler diye de merak edilir. Hem ibadet etmek hem de tarihi yerleri görmek isteyenler, Rüstem Paşa Camiine nasıl gidilir diye araştırır. Bu camii nerededir?

Rüstem Paşa Camii Nerededir?

Camii, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Tahtakale semtinde bulunur. Hasırcılar Çarşısı içindeki Rüstem Paşa Camii, bundan dolayı kalabalık bir bölgededir. Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan bu ibadet yeri, bugüne kadar varlığını korumayı başarmıştır. Tarih boyunca birçok kez yangın ve depreme maruz kalmış olsa da 1990'lı yıllarda yapılan restorasyon çalışmaları sayesinde dayanıklılığını korumaya devam etmektedir. Hem yerli hem de yabancı turistlerin merakını cezbettiği için yol tarifi nasıl diye sıkça sorulur. Camiiye toplu taşıma kullanarak gitmeyi planlayanlar, 30D, 28, 46Ç, 47K, 66, 93C, 97, EM1 gibi belediye otobüsü hatlarından birini, M2 metrosunu veya T1 tramvayını tercih edebilir. Marmaray ile gitmek için Sirkeci durağında inilmesi ve birkaç dakika yürünmesi gerekir. Şahsi araçları ile gidecek olanlar ise İstanbul Çevre Yolu ve D100 istikameti üzerinden yola çıkmalıdır.

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Rüstem Paşa Camii Özellikleri Nelerdir?

Bu camii, 1561 yılında dönemin Sadrazamı olan Damat Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Kanunî Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın eşi olan Rüstem Paşa'nın adını taşıyan bu camiinin yapımı, 2-3 yıl sürmüş ve 1563 ile 1564 yıllarında tamamlanmıştır. Tek bir minaresi vardır ve dikdörtgen şeklinde bir plana sahiptir. Kemerleri, sütunları ve beş kubbesi ile oldukça gösterişlidir. Lale desenli çinilerle kaplı olan duvarları, dönemin mimari zevki hakkında fikir edinmeye yardımcı olur.