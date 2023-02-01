Sağ Göz Seyirmesi Neden Olur? Halk Arasında Sağ Göz Kapağı Seğirmesi Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Göz seğirmesi hastalığı yaygın görülen göz sağlık problemlerinden birisidir. Halk arasında bu hastalığa yönelik olumlu veya olumsuz anlamlar yüklenmiş olsa da göz seğirmesi göz kaslarıyla alakalı bir problemdir. Sağ göz seyirmesi hakkında araştırma yapan kullanıcılar, bu neden olur sorusuna da cevap aramıştır. Kendisinde veya yakın çevresinde bu hastalığa mustarip olan kişiler, sağ göz seğirmesi hakkında detaylı araştırma yapacaktır. Bu konuya ilişkin halk arasında sağ göz kapağı seğirmesi ne anlama gelir sorusunu soran kişiler bunun için internete başvurmuştur. Bunun dini boyutunu merak edenler de İslamda sağ göz kapağı seğirmesi neye işarettir sorusuna cevap arayacaktır. Bu yazımızda, çok sık merak edilen sağ göz seyirmesi neden olur sorusuna ve merak edilen tüm detaylara yer verdik.

Sağ Göz Seğirmesi Ne Anlama Gelir?

Sağ göz seğirmesi, göz kapağındaki kasların ani, tekrarlayıcı ve istemsiz kasılmaları yani spazmı ile görülen bir göz sağlık problemidir. Miyokimi olarak adlandırılan göz seğirmesi, tipik olarak birkaç saniyede bir tekrarlayan ve bir iki dakika süren bir göz kası problemidir. Kasılmalar sadece üst kapakta görülebileceği gibi, her iki göz kapağında veya sadece alt kapakta da görülür. Genelde çok hafif seyreden bu durum bazı zamanlarda gün içinde birkaç kez tekrarlayan bir durum olabilirken bazen, haftalar hatta aylar sürebilir. Göz seğirmesinin hangi aralıklarla çıktığı belirsizdir. Bu kasılmalara ek olarak yüzün farklı bölümlerinde kasılmalar ve kontrol dışı hareketler eşlik edebilir. Bu konuya hakkında araştırma yapan kullanıcılar İslamda sağ göz kapağı seğirmesi neye işarettir sorusu üzerinden de durmuştur. Fakat bu durumun hiçbir dini kaynağa dayanmadığı yorumu dikkat çekecektir.

Sağ Göz Seyirmesi Neden Olur?

Sağ göz seyirmesi yaşayan kişiler bu durumun neden kaynaklandığı konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Birey tarafından kolay teşhis edilmeyen bu sağlık probleminin kesin nedeni bilinmese bile bunun kronikleşmesi durumu akılda soru işareti bırakacaktır. Sağ göz seğirmesine yol açan ve daha sık tekrarlanmasına neden olan durumlar da söz konusudur. Bunlar; yorgunluk, uykusuzluk, stres, alkol ve tütün kullanımı, göz alerjisi ve kuruluğu, göz enfeksiyonları, kornea çizikleri olarak çeşitlilik gösterir. Bazı ilaçların yan etkisi de sağ göz kapağı seğirmesine neden olabilir. Bunların yanı sıra bu göz seğirmesinin beyin tümöründen kaynaklandığı ile ilgili görüşler de vardır. Göz seğirmesinin birkaç gün veya birkaç hafta içinde geçmesi söz konusudur. Bu nedenle herhangi bir tedavi gerektirmez. Fakat bu sorun birkaç haftadan daha uzun sürerse, kişinin bir sağlık kuruluşuna gitmesi gerekecektir.