Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklanan Sağlık Bakanlığı 1.468 personel alımı için son adımlar atılıyor. İl il ayrı olarak devam eden kura sonuçları bugün de canlı yayın ile gerçekleşecek. Bu noktada Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izleme ekranı gündem olmuş durumda. Kura çekimi ardından nihai liste belli olacak. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle ekranı ve isim listesi İŞKUR sorgulama…
Kura çekilişine Bakanlığın Merkez Teşkilatı ile başlanacak olup, daha sonra illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 12 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00'da Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecektir.
Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları aynı gün saat 17:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.