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Haberler Keşfet Haberleri Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle: İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı yayın takip et ekranı
Giriş Tarihi: 12.1.2023 08:49

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle: İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı yayın takip et ekranı

Bakan Koca’nın müjdelediği 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı için beklenen Sağlık Bakanlığı kura çekimi bugün yapılıyor. Bakanlık tarafından personel ve sürekli işçi alımı duyurusu yayımlanırken kura çekim tarihi ve sorgulama sayfası detayları belli oldu. Sonuçların iller bazında açıklanması sebebiyle Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemleri yapılıyor. İşte 12 Ocak İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı takip et ekranı ile isim listesi sorgula ekranı ve tüm detaylar…

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle: İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı yayın takip et ekranı

Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklanan Sağlık Bakanlığı 1.468 personel alımı için son adımlar atılıyor. İl il ayrı olarak devam eden kura sonuçları bugün de canlı yayın ile gerçekleşecek. Bu noktada Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izleme ekranı gündem olmuş durumda. Kura çekimi ardından nihai liste belli olacak. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle ekranı ve isim listesi İŞKUR sorgulama…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kura çekilişine Bakanlığın Merkez Teşkilatı ile başlanacak olup, daha sonra illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 12 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00'da Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecektir.

Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları aynı gün saat 17:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle: İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı yayın takip et ekranı
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