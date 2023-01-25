Sağlık Kurumları İşletmeciliği Mezunu Ne İş Yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?

Sağlık sektörünü ayakta tutan önemli bir alan olan sağlık kurumları işletmeciliği ne iş yapar diye merak edenler olabilir. Bu bölümü tercih etmek isteyen kişiler, sağlık kurumları işletmeciliği nerede çalışır diye araştırabilir. Herhangi bir sağlık kuruluşunun uygulaması gereken politikayı belirlemeyi hedefleyen sağlık kurumları işletmeciliği ne yapar diye sorulabilir. Peki bu alanın temel görevi nedir ve bölümü bitirenler nerelerde çalışabilir?

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ne İş Yapar?

Bir yönetim disiplini olan sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık ve tıp alanında hizmet veren tüm kuruluşların işletme faaliyetlerini tanımlar. Kendi içinde yönetilmeye ihtiyaç duyan hastaneler, klinikler, özel tıp merkezleri ve diğer ilgili kuruluşların her yönüyle idare edilmesi anlamına gelir. Bu bölümü bitirenler, sağlık kurumlarının mali ve idari departmanlarında yönetici pozisyonunda görev alabilir. İki yıllık bir ön lisans programı olan sağlık kurumları işletmeciliği bölümü birçok aday tarafından tercih edilir. Son yıllarda sayılarında artış yaşanan devlet ve özel hastanelerin, özel kliniklerin ve diğer tıp merkezlerinin sayıları düşünüldüğünde iş bulma imkanı olan bir alandır. Çünkü, nüfus ile birlikte sağlık hizmetlerine ve kuruluşlarına duyulan ihtiyaç da bir o kadar artış gösterir. Bu bölümden mezun olan kişiler;

Devlet, vakıf ve özel hastanelerde

Fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi özel tıp merkezlerinde

Özel sigorta şirketlerinde

Sağlık araştırma kurumlarında

BAĞ-KUR, SGK ve Emekli Sandığı'nda

İlaç üretimi yapan şirketlerde

Tıbbi cihaz üretimi yapan firmalarda çalışabilir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliğinin Görevi Nedir?

Sürekli değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte sağlık kurumları da bu doğrultuda evrilmeye başlamıştır. Bu durum, söz konusu kuruluşlarda yapılması gereken değişiklikleri ve bunların başarıyla yönetilmesini ifade eder. Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünün temel amacı ise yönetimin doğru bir biçimde yapılmasını sağlayacak yetkin kişiler yetiştirmektir. Bu bölümü başarı ile bitirenler, sağlık kuruluşlarının yönetim bölümünde önemli pozisyonlarda çalışabilirler. Bu kişiler, yönetimde ve işleyişteki hataları tespit etmek ve düzeltmek ile mükelleftir. Bunu yaparken kurumun gelişmesine yardımcı olacak politikaları hayata geçirmek, mali açıdan çıkarları gözetmek ve rakiplerin arasından sıyrılmak için gereken hamleleri yapmak için çalışır.