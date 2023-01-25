Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar? Sağlık Yönetimi Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?

Hastane ve klinik gibi sağlık kurumlarının idaresi ile ilgili bir kavram olan sağlık yönetimi ne iş yapar diye merak edilir. Sağlık yönetimi mezunu ne iş yapar diye soranların bilmesi gereken nokta, bu kişiler her türlü sağlık kurumlarının yönetim departmanlarında iş bulabilir. İşletme okuyan ne olur diye soranlar, bu bölümden mezun olan kişilerin çalışma alanının çok geniş olduğunu bilmelidir. Sağlık yönetimi ve işletme mezunları ne iş yapar?

Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar?

Sağlık yönetimi alanı, sağlık hizmetleri sunan ve onlara bağlı olarak faaliyet gösteren tüm kurumların yönetimini ifade eder. Sağlık kuruluşlarının, sahip oldukları kaynakları doğru bir biçimde kullanmaları ile de ilgilenir. Maliyetleri kontrol ederken kuruluşların performansını iyileştirmeyi, geliştirmeyi, yüksek kaliteli ve güvenli hizmetin sağlanmasını amaçlar. Sağlık yönetimi aynı zamanda, teknolojik ve tıbbi yeniliklerin sağlık ve sosyal hizmetler alanına uygun bir şekilde entegrasyonunu hedefler.

Sağlık yönetimi bölümü ise sağlık sistemlerinin yöneticilerini ve analistlerini eğitmek ve yerkinlik kazandırmak ile görevlidir. Sağlık bilimleri, beşeri, sosyal ve yönetim bilimleri ile bir araya gelerek disiplinler arası bakış açılarıyla diğer yönetim derslerinden farklı bir kimlik kazanır. Bu bölümden mezun olan bireyler, devlet, vakıf ve özel hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, ilaç veya tıbbi alanda kullanılan cihazları üreten kuruluşlarda, sağlık araştırma merkezlerinde ve özel sigorta şirketlerinde çalışma imkanı bulabilirler.

İşletme Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İşletme, iki yıllık ön lisans ve dört yıllık lisans programı olan bir bölümdür. Öğrencilerini, işletmeciliğin en önemli sektörlerinden birinde çalışabilecek yetkinliğe getirmeyi amaçlar. Bu bölüm, muhasebe, yönetim, BT, pazarlama ve insan kaynakları yönetimi gibi alanlarda mesleki becerilerin kazanılmasına yönelik çok yönlü bir eğitim verir.

Muhasebe, pazarlama ve insan kaynakları yönetimi eğitimi alan mezunlar, farklı alanlarda iş bulmalarını sağlayacak bilgi ve mesleki becerilere sahiptir. İş dünyasındaki şirketlerde, hizmet sektöründe, finansal kurumlarda ve her türlü ticari faaliyet gösteren kuruluşlarda iş fırsatı yakalayabilirler. Ek olarak, reklam, ar-ge, satış, pazarlama, insan kaynakları, finans ve muhasebe gibi departmanlarda çalışabilirler.