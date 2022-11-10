Sakarya’nın Neyi Meşhur? Sakarya’nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Sakarya'nın neyi meşhur sorusunun yanıtının en bilinen cevabı Islama Köfte olarak çıkar. Ancak bu sorunun yanıtını arayan bireyler yalnızca Sakarya'nın meşhur yemekleri değil, hediyelikleri, tatlıları, içecekleri ve gezilecek yerleri de bilmek isterler. Bu bağlamda Sakarya'nın nesi meşhur ve Sakarya nesiyle meşhur sorusunun yanıtını internet arama motorları üzerinde araştırırlar. Biz de bu yazımızda sizler için Sakarya'nın meşhur yemekleri neler ve Sakarya'nın neyi meşhur sorularının yanıtlarını derledik.

Sakarya'nın Neyi Meşhur?

Marmara Bölgesi'nin en huzurlu illeri arasında yer alan Sakarya, İstanbul'a yakın olması sebebiyle de insanların kaçamak için uğradığı noktalarından olmaktadır. Sakarya; mısır, fındık, buğday ve ayva yetiştirilmesi ile bilinmektedir. Mutlaka görülmesi gereken bir yer olan Sakarya'nın Karasu ilçesinde yer alan Acarlar Longozu, ülkemizin en büyük longoz ormanı olarak bilinmektedir.

Sakarya'nın Nesi Meşhur?

Sakarya, genellikle meşhur yemekleri ve tatlıları ile bilinir. Bunların arasında; pekmezli ayva dolması, ıslama köfte, balkabaklı ekmek, Çerkez tavuğu, dartılı keşkek gibi yiyecekler yer alır.

Sakarya'nın Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Sakarya'nın meşhur yemekleri şu şekilde kategorize edilebilir:

Çorbalar

- Bulgur çorbası, içerisinde bulgur haricinde süt, kuru soğan gibi malzemeleri de içermektedir.

- Dımbıl çorbası, mayasız hamur ve su ile hazırlanır.

Ana Yemekler

- Pekmezli Ayva Dolması, çanak halinde bir ayvanın içerisinin harç ile doldurulmasıyla hazırlanan bir Osmanlı yemeğidir.

- Islama köfte, Balkan yemeği olarak bilinen bu köfte çeşidi 1900'lü yılların başlarında ülkemizin sevilen lezzetleri arasında yerini almaya başlamıştır.

- Balkabaklı ekmek, balkabağı suyunun ekmek hamuruna ilave edilmesiyle hazırlanır. Sakarya'daki birçok pastanede yer almaktadır.

- Ezme Fasulye, barbunyadan hazırlanan ve çeşitli baharat ve sebzeler içeren Sakarya'ya özgü bir mezedir.

- Kaşnuka, pırasa ve mısır unu kullanılarak hazırlanır ve fırına verilir.

- Balkabaklı gözleme, tatlı ve tuzlunun birleştiği farklı bir Sakarya lezzetidir.

Tatlılar

- Cevizli lokum, çoğu mahalle fırınlarında yer alır. Özellikle bayramlarda tüketilen cevizli lokuma isteğe bağlı olarak kuru üzüm de ilave edilebilir.

- İncir uyuşturması; muhallebi kıvamında, sütlü tatlılar kategorisinde yer alan ve Sakarya'da denenmesi gereken lezzetler arasındadır.

- Uğut tatlısı; yalnızca su ve buğday kullanılarak hazırlanması ve içerisinde hiçbir tatlandırıcı bulunmamasıyla vitamin kaynağı olarak da tüketilmektedir.

- Kabak tatlısı, üzerine kaymak ve dondurmayla servis edilir. Sakarya'nın en meşhur lezzetleri arasındadır.

- Köpük helvası, taraklı helva olarak da bilinmektedir. Yumurta, şeker ve çöğen kökü içerir.