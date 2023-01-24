Şakirin Camii Nerede? Yol Tarifi İle Şakirin Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Şakirin Camii nerede, Şakirin Camii hangi ilçede sorularının cevabı sıklıkla araştırılır. İstanbul'da birçok farklı dönemde yapılmış cami bulunmaktadır. Her dönem yapılan ve oldukça büyük bir öneme sahip olan sayısız camii İstanbul'u ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakmaktadır. Şakirin Camii'ni kim yapmıştır, Şakirin Camii'nin özellikleri nelerdir biliyor musunuz? Peki Şakirin Camii'ne nasıl gidilir? Şakirin Camii'ni ziyaret etmeden önce bilinmeniz gereken her şey yazımızda!

Şakirin Camii Tarihçesi

Şakirin Camii; 7 Mayıs 2009 gününde hizmete açılmıştır. İş insanı Semiha Şakir'in vefat edip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmesinin ardından ailesi Karacaahmet Camii'nin yetersiz olduğunu düşünerek Şakirin Camii'ni inşa ettirmeye karar vermiştir. Semiha Şakir'in çocukları anne ve babasının yani İbrahim ve Semiha Şakir anısına Karacahmet'e yeni bir cami yaptırma kararı aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı araziye Semiha Şakir Vakfı aracılığıyla 2005-2009 yılları arasında Şakirin Camisi'ni inşa ettirmişlerdir. Şakirin ailesi tarafından inşa ettirilen caminin mimari proje tasarımını Hüsrev Tayla'nın, iç dekorasyonunu mimar Zeynep Fadıllıoğlu yapmıştır.

Caminin adı, Arapça'dır ve dilimizde "müteşekkir" anlamına gelmektedir. 3 tarafı camla çevrili olan cami, 3.000 metrekeare zemine kurulmuştur ancak toplam inşaat alanı 10.000 metrekaredir ve 500 kişilik kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul'un Anadolu yakasındaki protokol camisi olma işlevini de taşımaktadır.

Şakirin Camii Nerededir, Nasıl Gidilir?

İstanbul'un Üsküdar semtinde yer alan Şakirin Camii; Karacaahmet Mezarlığı girişinde bulunmaktadır. Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu ile Şakirin Camii'sine ulaşabilirsiniz. M4 metro hattıyla Şakirin Camii'ne gitmek için metronun Ayrılık Çeşmesi durağında inmelisiniz. Metronun 1 no'lu çıkışından çıktıktan sonra hemen orada bulunan otobüs durağından Kadıköy-Üsküdar otobüslerine binip Karacaahmet / Kapı ağası / Zeynep Kamil duraklarından birinde inebilirsiniz. Buradan kısa bir yürüyüş sonrası camiye varabilirsiniz. Metrobüs ile de Söğütlüçeşme durağında inerek oradan otobüsle camiye ulaşım sağlayabilirsiniz.