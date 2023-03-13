Salamura Yaprak Haşlanır Mı? Hazır Salamura Yaprak Haşlanmadan Sarılır Mı, Nasıl Yapılır?

Salamura yaprak haşlanır mı kışlık için salamura hazırlayanlara tarafından ve sarma yapmayı sevenler tarafından merak edilen bir konudur. Kış hazırlıkları içinde olan salamura yaprak nasıl yapılır ve nasıl tüketilir, konusunda bu işin uzmanı aşçılardan yardım alabiliriz. Sofraların en güzel yemeklerinden olan salamura yaprakları sarmadan önce sıcak suda bekletmelisiniz. Peki, hazır salamura yaprak haşlanmadan sarılır mı baktığımızda ise yine de sıcak suda bekletilmesi gerektiğini görürüz.
Salamura Yaprak Haşlanır Mı?
Yaprak sarma hazırlamak için taze asma yaprakları toplayacak ya da alacaksanız, taze yaprakları salamura yapraklardan daha uzun süre kaynatmanız ve sıcak suda bekletmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Aksi halde yapraklar istediğiniz gibi yumuşamayacak, hem sarması zor hem de pişirmesi zahmetli bir hal alacaktır.
Kaynayan suya attığınız yıkanmış yaprakların 5-10 dakika haşlanması genellikle yeterli olur. Yaprakların cinsine göre bu süre biraz uzayıp kısalabilir. Yapraklar sarılabilir yumuşaklığa kavuştuysa sudan çıkarabilirsiniz.
Hazır Salamura Yaprak Haşlanmadan Sarılır Mı?
Hazır salamura yapraklar da evde yapılan salamura yapraklar gibi sıcak su da bekletildikten sonra sarma yapılmalıdır.
Salamura Yaprak Nasıl Yapılır?
Öncelikle malzemeleri verecek olursak:
- 5 kilogram taze asma yaprağı
- 10 litrelik bidon
- 5-6 litre soğuk su
- Toplamda 600 ml'lik ölçü ile kaya tuzu
Verilen bu malzemelerle salamura yaprak aşama aşama şöyle yapılır:
- Yaprakları kalın desteler halinde su doldurduğum lavabomda yıkayın.
- Yıkanan yaprakları kalın desteler halinde bidonun tabanına düz şekilde üst üste ve yan yana dolduracak şekilde boşluk bırakmadan dizin.
- Her iki karış olan kalın destelerin arasına bir yemek kaşığı dolusu kaya tuzu serpin. Toplamda 10 yemek kaşığı tepeleme tuz serpmiş olacaksınız. Bidonun ağzında sonradan kabarıp taşma riski olduğu için 4 parmak boşluk bırakın.
- Daha sonra soğuk su doldurduğum kabın içine: 1,5 su bardağı yani 300 ml ölçüde kaya tuzunu ekleyip, suyla karıştırarak eritin. Bu suyu bidonun içine döküp elinizle yaprakların üzerine basıp su miktarını kontrol edin. Yapraklar elinizle bastığınızda suyun içerisinde kalmalı. Ve hepsi bittiğinde bidonda 4 parmak boşluk kalmalı. Daha sonra sağlam bir poşeti bidonun içine yerleştirip, poşetin içerisine yaprakları tamamen kaplayacak şekilde ağırlık olması için taş doldurdum (yapraklar su yüzeyine çıkmaması için) ve bidonumu sıkıca kapatıp, mutlaka serin bir yer olması lazım ben garajıma koydum. İsteyen 3-5 gün sonra tekrar bidonun içine taşları çıkarıp, yaprak eklemesi yapabilir.