Salamura Yaprak Haşlanır Mı? Hazır Salamura Yaprak Haşlanmadan Sarılır Mı, Nasıl Yapılır?

Salamura yaprak haşlanır mı kışlık için salamura hazırlayanlara tarafından ve sarma yapmayı sevenler tarafından merak edilen bir konudur. Kış hazırlıkları içinde olan salamura yaprak nasıl yapılır ve nasıl tüketilir, konusunda bu işin uzmanı aşçılardan yardım alabiliriz. Sofraların en güzel yemeklerinden olan salamura yaprakları sarmadan önce sıcak suda bekletmelisiniz. Peki, hazır salamura yaprak haşlanmadan sarılır mı baktığımızda ise yine de sıcak suda bekletilmesi gerektiğini görürüz.

Salamura Yaprak Haşlanır Mı?

Yaprak sarma hazırlamak için taze asma yaprakları toplayacak ya da alacaksanız, taze yaprakları salamura yapraklardan daha uzun süre kaynatmanız ve sıcak suda bekletmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Aksi halde yapraklar istediğiniz gibi yumuşamayacak, hem sarması zor hem de pişirmesi zahmetli bir hal alacaktır.

Kaynayan suya attığınız yıkanmış yaprakların 5-10 dakika haşlanması genellikle yeterli olur. Yaprakların cinsine göre bu süre biraz uzayıp kısalabilir. Yapraklar sarılabilir yumuşaklığa kavuştuysa sudan çıkarabilirsiniz.

Hazır Salamura Yaprak Haşlanmadan Sarılır Mı?

Hazır salamura yapraklar da evde yapılan salamura yapraklar gibi sıcak su da bekletildikten sonra sarma yapılmalıdır.

Salamura Yaprak Nasıl Yapılır?

Öncelikle malzemeleri verecek olursak:

5 kilogram taze asma yaprağı

10 litrelik bidon

5-6 litre soğuk su

Toplamda 600 ml'lik ölçü ile kaya tuzu

Verilen bu malzemelerle salamura yaprak aşama aşama şöyle yapılır: