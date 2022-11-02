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Giriş Tarihi: 2.11.2022 15:03 Son Güncelleme: 2.11.2022 15:03

Samsun’un Neyi Meşhur? Samsun’un Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Samsun’un Neyi Meşhur? Samsun’un Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Anadolu’nun her bir köşesi eşsiz lezzetlere ve yöresel lezzetlere sahip. Türk mutfağının bu denli çeşitli ve zengin olmasının nedenlerinden birisi de farklı coğrafi özelliklere sahip geniş bir alana sahip olmasıdır. Her bölgenin kendine has ürünleri ile ortaya koyduğu tarifler hem sunumları ile hem de lezzetleri ile tadan herkesin damağında iz bırakıyor. Karadeniz bölgesi ise Türkiye’nin mutfak yönünden oldukça zengin bölgelerindendir. Karadeniz’de doğal güzellikleriyle meşhur Samsun’un neyi meşhur? Yöresel yemekler açısından Samsun’un nesi meşhur? İşte Samsun yöresel yemekleri ve tatlıları…

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi olan tereyağı, balık doğal peynirler, yöresel bitkiler ve sebzeler Samsun yemeklerinde de ön plana çıkıyor. Samsun denilince Bafra Pidesi herkesin aklına gelen lezzetlerden olsa da Samsun'un en çok neyi meşhur dediğinizde Samsun'un yerli halkının vereceği cevap "Tirit" olacaktır. Bu yazımızda Samsun'un yöresel yemeklerini, tatlılarını ve Samsun neyi meşhur sizlerle paylaşacağız.

Samsun'un Neyi Meşhur?

Samsun'a yolunuz düştüğünde Google'da yapacağınız ilk aramalardan biri Samsun'un neyi meşhur olacaktır. Samsun'da nereleri gezebilirsiniz, Samsun'un en çok neyi meşhur, yöresel yemekleri ve hediyelikleri neler gibi sorularınızın cevaplarını bu içeriğimizde bulabilirsiniz. Samsun ili Karadeniz Bölgesi'nin en uğrak turizm şehirlerinden birisidir. Denize kıyısı olması nedeniyle birbirinden güzel plaj ve sahilleri, Karadeniz ormanları, doğal alanları ve tarihi dokuları ile öne çıkan Samsun'da gezilip görülecek çok fazla yer vardır.

Samsun ilimizin genel geçim kaynağı tarım olduğu için çeşitli tahıllar ve bitkiler Samsun yemeklerinin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Samsunlular karalahana, pancar, kaldırık, madımak, kırçan gibi bitkileri çorba ve kavurma olarak tercih ederken; kalkan, mezgit, barbunya, palamut, istavrit, sargan, lüfer gibi balıkları da ana yemeklerinde kullanıyorlar. Samsun mutfağının meşhur yemeklerinde hem et ağırlıklı yemekler ve hem de sebze yemekleri bulunmaktadır.

Samsun'un Nesi Meşhur?

Samsun, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olma özelliği ile tarihi ve kültürel özellikleriyle öne çıktığı gibi zengin mutfağı ile de vatandaşlarımız tarafından sevilen bir şehir olmaktadır. Samsun'a yolunuz düştüyse, dönüşte sevdiklerinize alabileceğiniz Samsun'a has birçok hediyelik bulunmaktadır. Hediyelik tatlı atıştırmalık olarak; Bafra Kaymaklı Lokumu, Bafra Nokulu, Çarşamba Kıvratması, incir, deveci armudu ve şeftali tercih edebilirsiniz. Hediyelik eşya olarak ise; çeşitli ahşap oyuncaklar, Atatürk Heykeli, Bandırma Vapuru maketi, Çarşamba Kasketi, şimşir kaşık gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Samsun'un Yöresel Yemekleri

Karadeniz mutfağının çeşitli örneklerini bulabileceğiniz Samsun yemekleri farklı sebzeleri ve balık yemeklerini tadabileceğiniz harika bir adres. Birçok farklı kültürden etkilenen Samsun mutfağı Anadolu, Balkan, Kafkas ve Karadeniz mutfaklarının çeşitli ögelerini taşır. Ülkemizin bu güzel şehrinin mutfağından yöresel lezzetler işte şu şekilde: Haluçka, Bafra Pidesi, Baklalı Sarma, Terme Pidesi, Kaz Tiridi, Fasulye Turşu Kavurması, Büryan, Kağıtta Hamsi, Mantarlı Pilav, Yazı Pancarı Yemeği, Böbrek Kavurma, Mısırlı Fasulye Çorbası, Ispanak Çorbası, Karmaç, Katıklı Ekmek.

Samsun'un Tatlıları

Samsun'da tadabileceğiniz tatlılar arasında kıvratma, kocakarı gerdanı tatlısı, nokul, fırında kabak tatlısı ve palüze bulunmaktadır. Bu tatlılar arasında özellikle nokul Samsunlular tarafından önerilmektedir.

Samsun'dan Alınabilecek Yiyecek ve İçecekler

Yolunuz Samsun'a düşerse, dönüşte aileniz ve sevdikleriniz için alabileceğiniz yöresel tatlar; köy tarhanası, reçel çeşitleri, kuşburnu marmelatı, fasulye turşusu, tereyağı, salça, doğal peynir çeşitleri, kestane balı, erik pestili, pancarlı erişte, ıspanaklı erişte, incir ve ayva.

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Samsun’un Neyi Meşhur? Samsun’un Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?
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