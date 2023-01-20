Santrafor Ne Demek? Futbolda Santrafor Nedir, Ne Yapar, Forvet ile Farkı Ne?

Santrafor nedir, santrafor ne yapar sorusu günlük hayatta futbolla iç içe olan herkesin sıklıkla duyduğu bir sorudur. Türkiye'de oldukça sevilen sporlardan biri olan futboldaki mevkilerden biri olan santrafor ne demek biliyor musunuz? Santrafor kelimesi pek çok kişinin duyduğu fakat anlamını bilmediği bir futbol terimidir. Futbolda santrafor hangi mevkidir, santrafor neresidir? Santrafor sıklıkla forvetle karıştırılır. Peki forvet santrafor farkı nedir? Tüm detaylar yazımızda!

Santrafor Ne Demek? Santrafor Ne Yapar?

Santrafor futboldaki bölgelerden biridir. Bu bölgede oynayan futbolcuların farklı farklı görevleri olabilir. Santrafor olan futbolcular direkt olarak gol atmaya odaklanırlar. Diğer mevkilere göre pas ya da çalım atmaya odaklanmazlar. Kaleye dönük oynarlar ve gol atmak için çabalarlar. Santrafor olarak da bilinse de TDK doğru yazılışı santrfor olarak kabul etmiştir. İngilizce centre forward (orta ileri) kelimesinden Türkçeye girmiştir.

Santrafor ve Forvet Farkı Nedir?

Futbolla ilgilenen birçok kişi bile santrafor ve forvet arasındaki farkı bilmeyebilir, santrafor ve forveti karıştırabilir. Bunun sebebi iki mevkiinin de asıl amacının aynı olmasıdır. Yani forvet de santrafor da öncelikle gol atmaya odaklanır. Ancak ikisinin ayrıldığı bazı noktalar da vardır. Bu farklardan biri forvetin pas yapması ve koşular yaparak çalım atmasıdır. Ancak santrafor bunları yapmaz. Santrafor sadece ileri uçta durarak gol atmak için ihtiyaç duyacağı pozisyonların içine girmeye çalışır.