Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Haberleri SAT Komandosu Nedir? SAT Komandosu Nasıl Olunur, Rütbeleri Neler?
Giriş Tarihi: 7.3.2023 13:20 Son Güncelleme: 7.3.2023 13:20

SAT Komandosu Nedir? SAT Komandosu Nasıl Olunur, Rütbeleri Neler?

Sat komandosu, zaman zaman medyadan da duyabileceğiniz bir terimdir. Sat komandosu nedir araştırmasında bunun TSK’da bir rütbe olduğunu anlayabilirsiniz. Sat komandosu eğitimi kaç yıl sürer konusu da merak edilenler arasındadır. Sat komandosu nasıl olunur ya da kimler olabilir konusunun da araştırılması gerekir. SAT komandosu rütbeleri ve SAT komandosu olma şartları neler sorularını sizler için araştırdık.

SAT Komandosu Nedir? SAT Komandosu Nasıl Olunur, Rütbeleri Neler?

Sat komandosu nedir sorusunu araştırmak için Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Eğitimi kaç yıl sürer ya da sat komandosu nasıl olunur konuları da merak edilir. SAT komandosu rütbeleri ve kimler olabilir gibi konular da incelenmelidir. Konunun ayrıntıları bilindiğinde genel kültür seviyenizi de artırmış olacaksınız. SAT komandosu olma şartları neler sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Sat Komandosu Nedir?

Sat, "sualtı taarruz" teriminin kısaltmasıdır. Bu terim Türk Deniz Kuvvetlerinde rağbet edilen bir meslek dalıdır. Deniz Kuvvetlerinde özel bir eğitim alınarak bu rütbeye sahip olunabilir. Türk Deniz Kuvvetlerindeki Sat Komandosu, ABD Navy SEALs birimine benzer bir yapılanmadır.

Türk Deniz Kuvvetlerinde görev yapan subay ve astsubaylar sat komandosu olmak için başvuru yapabilirler. 1963 yılından beri Sat Komandosu terimi ve yapılanması kullanılmaktadır. MSB tarafından belirlenen eğitim sürecini başarı ile tamamlayan subay ve astsubaylar Deniz Kuvvetlerinde sat komandosu olarak görev yapmaya başlar.

Sat Komandosu Nasıl Olunur?

MSB Sat Komandosu eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Sat Komandosu adıyla anılır. Söz konusu birimdeki personel aşağıdaki görevleri yerine getirir.

  • Deniz Kuvvetleri taarruz birimlerinde verilen görevleri yerine getirir.
  • İstihbarat, bilgi edinme ve görev alma işlerinde görev alırlar.
  • Yabancı limanlarda meydana gelen rehin alma ve kaçırma olaylarına müdahale ederler.

Sat Komandosu eğitimi 44 hafta sürer. Bu eğitim sürecinin her haftasında adaylara farklı dalda eğitim verilir. Eğitimin son haftasını başarı ile tamamlayan adaylar Sat Komandosu olurlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
SAT Komandosu Nedir? SAT Komandosu Nasıl Olunur, Rütbeleri Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA