Şehzade Camii Nerede? Yol Tarifi İle Şehzadebaşı Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Şehzade Camii nerede araştırmanızı Şehzade cami hangi ilçede ekseninde yapabilirisiniz. İstanbul'un ihtişamlı camilerinden biri olan bu eseri görmek, manevi anlamda sizde rahatlama yaşatacaktır. Şehzade camiini kim yapmıştır sorusu da araştırmanız gereken sorular arasındadır. Şehzade Camii'nin özellikleri incelenirken hayranlığınızı gideremeyeceğinize emin olabilirsiniz. Şehzade camiine nasıl gidilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Şehzade Camii Nerede?

Türkiye'de bulunan tarihi camiler sadece ülkemizde değil aynı zamanda Dünya'da da oldukça meşhurdur. Bu camiler arasında önemli yere sahip olan eserlerden biri de Şehzade Camii'dir. Söz konusu cami hem mimari yapısı ile hem de tarihi ile görenleri kendine hayran bırakır. Cami her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilir.

Şehzade Camii, klasik Osmanlı mimarisinin izlerini taşır. Osmanlı'dan günümüze meşhur bir ibadethane olarak faaliyet gösteren bu cami, her dönem önemini korumayı başarmıştır. Şehzade Camii İstanbul'un Fatih ilçesinde inşa edilmiştir. Bu bölgede bulunan Saraçhane Semti camiye ev sahipliği yapmıştır.

Şehzade Camiine Nasıl Gidilir?

Şehzade Camii'ne gitmek istediğinizde ulaşımın son derece basit olduğunu görebilirsiniz. Hem özel aracınızla hem de toplu taşıma vasıtalarından istifade ile caminin bulunduğu bölgeye ulaşmanız mümkündür. Ulaşım için minibüs ya da otobüsü tercih edebileceğiniz gibi metro gibi raylı sistem vasıtalarını da kullanabilirsiniz.

Özel aracınızla bu caminin bulunduğu bölgeye gelecekseniz İstanbul'un Fatih ilçesine ulaştıktan sonra Saraçhane tabelasının yazılı olduğu birçok levha görebilirsiniz. Bu tabelalar sizi caminin olduğu bölgeye götürecektir. Ayrıca Şehzade Camii yazılı tabelalardan da caminin nerede olduğunu anlayabilirsiniz.

Şehzade Camiini Kim Yapmıştır?

Şehzade Camii, 1. Süleyman'ın emri ile inşa edilmiş bir ibadethanedir. Söz konusu cami Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği bir yapıdır. Çini ve çeşitli süsleme malzemeleri ile cami bugünkü görünümünü almıştır.

Şehzade Camii, kimi kaynaklarda Şehzadebaşı ya da Şehzadeler Camii olarak da adlandırılır. Cami 1548 yılında ibadete açılmıştır. 1548 yılında inşasına başlanan cami 5 yılda tamamlanmıştır. Saraçhane, Osmanlı döneminin önemli ticaret merkezlerinden biridir. Bu nedenle Kanuni Sultan Süleyman bu bölgeye büyük bir cami yaptırılması emrini vermiştir. Yaşanan deprem ve doğa olayları neticesinde cami hasar görmüş ve çeşitli restorasyon çalışmaları ile bugünkü halini almıştır.

Şehzade Camii'nin Özellikleri

Şehzade Camii, özellikleri ile de dikkat çeken yapıtlar arasındadır. Söz konusu caminin özellikleri aşağıdadır.

Caminin 2 adet minaresi vardır.

Kubbe yüksekliği 18.42 metredir.

4 adet yarım kubbesi vardır.

Medrese ve imaret bölümü caminin avlu kısmında yer alır.

Caminin süslemelerinde daha çok çini kullanılmıştır.

Caminin avlusunda bulunan türbelerde Şehzade Cihangir ve Şehzade Mehmet yatar. Caminin bu adı almasının nedeni de bu iki şehzadedir.

Kanuni Sultan Süleyman, oğlu Mehmet'in vefat ettiğini Belgrad seferi esnasında öğrenir. Haberi aldıktan sonra çok üzülen padişah, şehzadesinin namına bir cami yaptırılmasını emreder. Söz konusu cami de Şehzade Camii olarak isimlendirilir ve günümüzdeki konumuna inşa edilir. İhtişamını her dönem koruyan bu cami, günümüzün önemli ibadethanelerinden biri olmasının yanında önemli turistik camilerden biridir. Farklı bir manevi atmosfere sahip olan bu cami, İstanbul ziyaretiniz esnasında mutlaka görmeniz gereken yapılardan biridir.