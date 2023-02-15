Semolina Nedir? Semolina Unu Nasıl Yapılır ve Nerede Kullanılır, İrmik Mi?

Semolina nedir sorusuna cevap bulmak için gıda ile ilgili kaynaklardan istifade etmeniz gerekir. Semolina unu nasıl yapılır sorusuna cevap aranan televizyon programlarının olduğunu da görebilirsiniz. Semolina ne işe yarar? Bu un türünün irmik ile karıştırılması da olağandır. Semolina irmik mi sorusu da bu kapsamda düşünülebilir. Semolina nerede kullanılır gibi konu ile ilgili merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Semolina Nedir?

Semolina, son dönemde gündeme gelen un çeşitlerinden biridir. Yapısı itibariyle semolina irmiğe benzer. Fakat ikisi arasında önemli farklar vardır. İrmik, buğdayın öğütülmesi ile elde edilir. İrmik taneciklerinin büyüklüğü 125 ila 140 mikrometredir. Aynı zamanda bu un sarı renkli, parlak ve köşeli olması ile bilinir. İrmik elde edilmesinde genellikle sert buğdaydan istifade edilir.

Semolina unu irmik gibi görünmesine rağmen irmikten farklıdır. Öncelikle semolina iki kez öğütülerek elde edilir ve irmikten çok daha incedir. İtalyan makarnalarının ve pizzalarının yapımında semolina unundan istifade edilir.

Semolina Ne İşe Yarar?

Semolina unu İtalyan mutfağının temel besin maddelerinden biridir. Özellikle makarna ya da pizza türündeki karbonhidrat oranı yüksek besinler semolina unundan yapılır. Besin değeri oldukça yüksek olan semolina unu % 73 oranında karbonhidrat içerir. Temel anlamda makarna ve pizza yapımında tercih edilen bu unun helva yapımında da kullanıldığı görülür. Semolina ununun fiyatı ise klasik un ya da irmik ununa nazaran biraz daha yüksektir.