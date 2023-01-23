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Haberler Keşfet Haberleri Sfenks Piramidi Nerede? Sfenks Piramidi Hangi Ülkede, Yüksekliği Kaç Metre ve Özellikleri Neler?
Giriş Tarihi: 23.1.2023 11:54 Son Güncelleme: 23.1.2023 11:54

Sfenks Piramidi Nerede? Sfenks Piramidi Hangi Ülkede, Yüksekliği Kaç Metre ve Özellikleri Neler?

Sfenks Piramidi nerede sorusu, Antik Mısır ile ilgilenen ve piramitleri görmek isteyen herkesin merak ettiği bir sorudur. Kutsal heykeller olan sfenkslerin en büyüğü olan ve Sfenks piramidi olarak bilinen heykel aslında bir piramit değildir. Bu nedenle akıllarda pek çok soruya neden olur. Bu sorular arasında “Sfenks Piramidi nerede, ne zaman yapıldı, kim yaptı?” soruları da yer alır. Bu soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Sfenks Piramidi Nerede? Sfenks Piramidi Hangi Ülkede, Yüksekliği Kaç Metre ve Özellikleri Neler?

Sfenks Piramidi nerede sorusunu yanıtlamak için öncelikle Sfenks Piramidinin aslında ne olduğunu bilmek gerekir. Sfenks Piramidi, aslında Mısır'da piramitler bölgesinde yer alan bir Sfenks heykelidir. Bu heykel "Büyük Gize Sfenksi" ismi ile bilinir. Pek çok açıdan insanların dikkatini çeken özellikleri bulunan bu heykel hakkında yanıtı en çok merak edilen sorular "Sfenks piramidi yüksekliği ne kadar, içinde ne var ve Sfenks piramidini kim yaptı?" şeklinde karşımıza çıkar.

Sfenks Piramidi Nerede?

Sfenks, kafası koç, kuş veya insan gövdesi ise yatan bir aslan şeklinde olan bir heykeldir. İlk olarak Antik Mısır'da karşılaşılmıştır. Sfenkslerin en tanınanı ise Gize platosunda, piramitlerin yanında bulunan Büyük Gize Sfenksidir. Büyük Gize Sfenksi, Mısır'ın başkenti olan Kahire'de Gize piramitleri alanında yer alır.

Sfenks Piramidi Özellikleri Neler?

Sfenks Piramidi adında bir piramit yoktur. Ancak Mısırda Gize piramitler bölgesinde yer alan bir Sfenks heykeli pek çok kişi tarafından "Sfenks piramidi" olarak bilinir. Bu heykelin g erçek adı ise "Büyük Gize Sfenksi" olarak karşımıza çıkar. Özellikleri ise şu şekildedir:

  • Bu yapıt, Mısır'ın Eski Krallık döneminde yapılmıştır (MÖ 2686- 2181). Bu döneme ait bilinen en eski ve en büyük oyma heykeldir.

  • Yarı insan ve yarı aslan olan bir yaratığı temsilen yapılan heykel Mısır'a özgü kraliyet şapkasına ve sakalına sahiptir.

  • Genel bir tahmine göre firavun Khafre için inşa edilmiştir.

  • Yapıldığı zaman rengarenk olan bu heykelin yüzünde kırmızı, gövdesinde ise sarı ve mavi boya kalıntıları bulunur.

  • Dünya üzerindeki en büyük taş heykel olan bu yapıt, 73.5 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 20 metre yüksekliğindedir.

  • Heykelin pençelerinin arasında bir tapınak bulunur.

  • Aslanlar Mısır'da kutsal kabul edildikleri için bu heykelin firavun mezarlarını ve piramitlerini koruması amacıyla yapıldığı kabul edilir. Ayrıca yükselen güneşi karşıladığından da Giza Piramitlerinin koruyucusu olduğu da düşünülür.

  • Bir diğer adı "Harmakis" olan bu sfenks, doğan güneşi ve yeniden dirilişi temsil eder.

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Sfenks Piramidi Nerede? Sfenks Piramidi Hangi Ülkede, Yüksekliği Kaç Metre ve Özellikleri Neler?
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