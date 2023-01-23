Sfenks Piramidi Nerede? Sfenks Piramidi Hangi Ülkede, Yüksekliği Kaç Metre ve Özellikleri Neler?

Sfenks Piramidi nerede sorusunu yanıtlamak için öncelikle Sfenks Piramidinin aslında ne olduğunu bilmek gerekir. Sfenks Piramidi, aslında Mısır'da piramitler bölgesinde yer alan bir Sfenks heykelidir. Bu heykel "Büyük Gize Sfenksi" ismi ile bilinir. Pek çok açıdan insanların dikkatini çeken özellikleri bulunan bu heykel hakkında yanıtı en çok merak edilen sorular "Sfenks piramidi yüksekliği ne kadar, içinde ne var ve Sfenks piramidini kim yaptı?" şeklinde karşımıza çıkar.

Sfenks Piramidi Nerede?

Sfenks, kafası koç, kuş veya insan gövdesi ise yatan bir aslan şeklinde olan bir heykeldir. İlk olarak Antik Mısır'da karşılaşılmıştır. Sfenkslerin en tanınanı ise Gize platosunda, piramitlerin yanında bulunan Büyük Gize Sfenksidir. Büyük Gize Sfenksi, Mısır'ın başkenti olan Kahire'de Gize piramitleri alanında yer alır.

Sfenks Piramidi Özellikleri Neler?

Sfenks Piramidi adında bir piramit yoktur. Ancak Mısırda Gize piramitler bölgesinde yer alan bir Sfenks heykeli pek çok kişi tarafından "Sfenks piramidi" olarak bilinir. Bu heykelin g erçek adı ise "Büyük Gize Sfenksi" olarak karşımıza çıkar. Özellikleri ise şu şekildedir: